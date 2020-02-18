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Кабмин намерен создать 200 тыс. рабочих мест

Целью правительства является сократить поиск работы до двух месяцев, - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук

сегодня, 02:05 47
Автор:

• Ольга Чародий

Кабмин намерен создать 200 тыс. рабочих мест

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров Украины намерен в текущем году создать 200 тысяч новых легальных рабочих мест, а через пять лет - миллион. Об этом говорится в сообщении Гончарука в Telegram.

По его словам, целью правительства является сократить поиск работы до двух месяцев.

"Цель нашего правительства на 2020 год - это плюс 200 тыс. новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет - 1 млн рабочих мест", - сообщил он.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Зеленский подчеркнул, что  для любого государства жизненно-необходимо осознание его молодежи, что именно в своей стране они хотят жить, работать и создавать семьи. Правительство готовит программу обмена молодежи между областями Украины, которая будет реализована во второй половине года. Проект рассчитан на обмен 100 тыс. человек. Об этом заявил замминистра культуры, молодежи и спорта Алексей Сивирин. По словам чиновника, данный проект станет крупнейшим в Восточной Европе. "В этом году мы будем реализовывать самую большую в истории Восточной Европы программу внутренней мобильности молодежи. Это будет программа обмена молодежью между разными регионами. В течение лета, осени и начала зимы около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 21 года получат возможность поехать из одного региона в другой", - сообщил представитель министерства.

Сама программа предусматривает несколько тематических модулей — волонтерство, неформальное обучение, культурный блоки длительностью пять дней. Регистрацию на участие в программе обмена между областями обещают открыть в марте.


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Источник: https://t.me/PMHoncharuk/379
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