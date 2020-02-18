"Смотрящему" за Запорожьем избрали меру пресечения

Запорожскому бизнесмену Евгению Анисимову, который подозревается в создании организованной преступной группировки, избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей. Такое решение принял Заводский суд Запорожья 17 февраля, сообщает "УНИАН".



"Коллегия судей избрала Анисимову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

О решении адвокатов оспаривать данное решение пока не сообщалось.

Анисима, который известен в криминальном мире под прозвищем "Анисим", обвиняют в многочисленных преступлениях, среди которых создание преступной группировки, вымогательство, хищение бюджетных средств, отмывание доходов и другие.

Он находился в розыске международном розыске с 2014 года, а еще в январе 2018 года запорожский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным правоохранителей, Анисимов в последнее время скрывался в арендованном коттедже в Конче-Заспе.

Напомним, в Киеве сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке спецназовцев Корда провели спецоперацию для задержания мужчины, которого запорожские правоохранители шесть лет назад объявили вмеждународный розыск. Фамилия задержанного не уточнялась.









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