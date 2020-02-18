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В районе Золотого идет ожесточенный бой: боевики перешли в наступление и попытались прорвать линию фронта

На Донбассе боевики пытаются прорвать линию разграничение, среди ВСУ есть потери

сегодня, 09:23 1244
Автор:

• Наталья Шевченко

В районе Золотого идет ожесточенный бой: боевики перешли в наступление и попытались прорвать линию фронта

Сегодня, утром 18 февраля вооруженные формирования атаковали позиции подразделений  Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

По состоянию на сейчас продолжается бой. К сожалению, вследствие вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированиям оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются.

В результате боев и артиллерийских обстрелов вблизи Золотого на Донбассе 18 февраля погибли украинские военные.

Ранее "Комментарии" писали, что Киев против разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе.


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Источник: https://comments.ua/
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