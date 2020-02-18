На Луганщине нардеп Полупанов и помощник "Слуги народа" устроили спарринг на улице

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В Северодонецке произошла драка между помощником депутата
Верховной Рады и депутатом местного совета. Об этом сообщает пресс-служба
полиции Луганской области.
Сообщается, что полиция открыла дело по факту драки перед зданием Северодонецкого городского совета.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области, в ходе потасовки телесные повреждения получили оба участника происшествия.
Отмечается, что после потасовки оба мужчины обратились в
полицию с заявлениями о причинении телесных повреждений.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по
признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 125 УК Украины
“Умышленное легкое телесное повреждение”.
Участники драки были депутат Лисичанского горсовета Иван Полупанов и помощник депутата от “Слуги
народа” Лизы Богуцкой Вячеслав Шевчук.
Причиной такого поведения мужчины стала его ссора с
девушкой. Вскоре выяснилось, что хулиганом оказался 23-летний житель города
Жолква, у задержанного изъяли пистолет.
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