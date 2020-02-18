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На Луганщине нардеп Полупанов и помощник "Слуги народа" устроили спарринг на улице

На Луганщине подрались помощник нардепа и депутат местного совета

сегодня, 09:59 145
Автор:

• Наталья Шевченко

На Луганщине нардеп Полупанов и помощник "Слуги народа" устроили спарринг на улице

В Северодонецке произошла драка между помощником депутата Верховной Рады и депутатом местного совета. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что полиция открыла дело по факту драки перед зданием Северодонецкого городского совета.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области, в ходе потасовки телесные повреждения получили оба участника происшествия.


Отмечается, что после потасовки оба мужчины обратились в полицию с заявлениями о причинении телесных повреждений.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 125 УК Украины “Умышленное легкое телесное повреждение”.

Участники драки были депутат Лисичанского горсовета Иван Полупанов и помощник депутата от “Слуги народа” Лизы Богуцкой Вячеслав Шевчук.

 Как сообщало издание "Комментарии", в ТРЦ Forum Lviv во Львове мужчина устроил стрельбу по людям и витринам из пневматического оружия.  

Причиной такого поведения мужчины стала его ссора с девушкой. Вскоре выяснилось, что хулиганом оказался 23-летний житель города Жолква, у задержанного изъяли пистолет.


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Источник: https://comments.ua/
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