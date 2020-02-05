Во Львове мужчина устроил стрельбу из пневмата в ТРЦ

В ТРЦ Forum Lviv во Львове мужчина устроил стрельбу по людям и витринам их пневматического оружия. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, причиной такого поведения мужчины стала его ссора с девушкой. Вскоре выяснилось, что хулиганом оказался 23-летний житель города Жолква, у задержанного изъяли пистолет.

Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).

Как сообщало издание "Комментарии", Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверила уже 1319 объектов на предмет пожарной безопасности.

После ситуации в Кемерово в Украине ГСЧС начала проверки объектов с массовым скоплением людей, торгово-развлекательные центры, школьные и дошкольные учреждения, больницы со стационарным лечением.

Всего должны проверить около 30 000 таких объектов, из которых более 4 тысяч - ТРЦ, почти 2000 больниц и более 25 000 школ и детских садов.

Напомним, что в торгово-развлекательном гостиничном комплексе "Лыбидь-Плаза", который расположен в центре города Хмельницкий, произошла драка со стрельбой при участии нардепа.



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