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"МВД ежедневно ищет пропавших на Донбассе украинцев", - Аваков

Глава МВД встретился с матерями без вести пропавших и украинцев, захваченных в плен в ОРДЛО

сегодня, 18:51 78
Автор:

• Екатерина Белоброва

"МВД ежедневно ищет пропавших на Донбассе украинцев", - Аваков

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с координатором Офиса президента Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников Николаем Колесником, а также матерями тех, кто внесен в списки пропавших или пленных. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Обсудили насущные вопросы по возврату пленных, розыска пропавших без вести и социальной защиты их семей. Ни один украинец не должен быть брошен на произвол судьбы! Мы ведем следственные действия по каждому человеку, которого считали пропавшим без вести", - обозначил министр Аваков.

Координатор ОП Колесник подчеркнул, что в его ведомство регулярно обращаются матери погибших в зоне боевых действий Донбасса, а также в России, но приоритет в поисках и возвращении украинцев ведется в отношении тех, кто жив и находится в плену. Тем не менее, даже в таких условиях, экспертная служба МВД эффективно справляется со своей работой и на сегодня эксперты уже установили 1830 ДНК - профилей, они принадлежат 1021 человеку.

Присутствующие на встрече матери украинских пленных, выразили надежду, что уже совсем скоро сыновья вернутся домой.

"Я благодарю руководство МВД за последовательную работу в вопросах освобождения наших пленных. Мы, матери, очень ждем их дома", - сказала председатель ОО "Берегиня" Алла Макух.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арсен Аваков сегодня обсудил с координатором Госдепа США обострившуюся ситуацию на Донбассе


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Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/28283_Arsen_Avakov_zustrivsya_z_materyami_polonenih_i_zniklih_bezvisti_ZHoden_ukrainec_ne_ma_buti_pokinutiy_naprizvolyashche.htm
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