Аваков обсудил обстрел на Донбассе с координатором Госдепа США

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с координатором Госдепа США в области мирового терроризма Натана Сейлса поднял вопрос сегодняшнего обстрела боевиками ОРДЛО позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе. Об этом сообщил Аваков в своем Twitter.

"Обсудили обострение ситуации на Донбассе - только решительная позиция и совместные действия стран-партнеров остановят дерзкую агрессию РФ!", - указано в сообщении.





Кроме того украинская сторона заручилась поддержкой США в вопросе преодоления террористических актов, которые непосредственно коснулись нашей страны в период российской оккупации с 2014 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский сделал экстренное заявление в отношении нарушения мирного процесса, назвав это провокацией со стороны оккупантов.

"В пятую годовщину Дебальцевского трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного минскими соглашениями", - отметил президент, добавляя, что бой окончен.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!