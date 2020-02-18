Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 18.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Заявление Зеленского о завершении боя на Донбассе и жертвах
НОВОСТИ Все новости

Заявление Зеленского о завершении боя на Донбассе и жертвах

В штабе ООС говорят, что с украинской стороны на Донбассе погиб один военный и еще четверо ранены, но оккупанты понесли большие потери

сегодня, 11:09 885
Автор:

• Елена Волкова

Заявление Зеленского о завершении боя на Донбассе и жертвах

Президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал атаку боевиков вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе. По словам гаранта, такие действие оккупантов – это попытка сорвать мирный процесс. Сегодня состоится экстренное заседание СНБО, где будут обсуждать и принимать решение о дальнейших шагах.

"В пятую годовщину Дебальцевского трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного минскими соглашениями", - отметил президент, добавляя, что бой окончен.

В штабе ООС говорят, что с нашей стороны погиб один военный, еще четверо ранены. Оккупанты понесли большие потери: один человек погиб, пятеро ранены.

"Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевский рану, которая никогда не заживет полностью. Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимо шагами, - говорит Зеленский. - Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины".

Напомним, в Сети появились первые видеозаписи боя на Донбассе, который сегодня утром начали боевики.




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...