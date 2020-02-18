Заявление Зеленского о завершении боя на Донбассе и жертвах

Президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал атаку боевиков вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе. По словам гаранта, такие действие оккупантов – это попытка сорвать мирный процесс. Сегодня состоится экстренное заседание СНБО, где будут обсуждать и принимать решение о дальнейших шагах.



"В пятую годовщину Дебальцевского трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного минскими соглашениями", - отметил президент, добавляя, что бой окончен.

В штабе ООС говорят, что с нашей стороны погиб один военный, еще четверо ранены. Оккупанты понесли большие потери: один человек погиб, пятеро ранены.

"Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевский рану, которая никогда не заживет полностью. Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимо шагами, - говорит Зеленский. - Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины".

Напомним, в Сети появились первые видеозаписи боя на Донбассе, который сегодня утром начали боевики.









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