Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 19.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика «Зеленский, ты предатель!»: в Борисполе жительница Донецка накричала на президента
НОВОСТИ Все новости

«Зеленский, ты предатель!»: в Борисполе жительница Донецка накричала на президента

Зеленский проигнорировал претензии жительницы Донецка

сегодня, 14:35 210
Автор:

• Мария Чиренко

«Зеленский, ты предатель!»: в Борисполе жительница Донецка накричала на президента

Сегодня, 19 февраля, во время визита президента Владимира Зеленского в Бориспольскую районную больницу Киевской области беженка из Донецка обвинила главу государства в предательстве, передает ВВС.

"Зеленский, ты предатель. Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте, я Ваш народ! Я жительница Донецка, вам рассказать что там на шахтах делается?!",- прокричала вслед президенту неизвестная женщина.

Глава государства, который был в сопровождении охраны и сотрудников больницы, никак не отреагировал на слова женщины.


Как сообщал сайт "Комментарии", секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого ранее президент Владимир Зеленский назвал разбойником, призвал главу государства расследовать хищения средств из районного бюджета. В ответ Зеленский напомнил о прошлом инциденте, чем вызвал смех окружающих.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...