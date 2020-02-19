«Зеленский, ты предатель!»: в Борисполе жительница Донецка накричала на президента

Сегодня, 19 февраля, во время визита президента Владимира Зеленского в Бориспольскую районную больницу Киевской области беженка из Донецка обвинила главу государства в предательстве, передает ВВС.



"Зеленский, ты предатель. Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте, я Ваш народ! Я жительница Донецка, вам рассказать что там на шахтах делается?!",- прокричала вслед президенту неизвестная женщина.



Глава государства, который был в сопровождении охраны и сотрудников больницы, никак не отреагировал на слова женщины.





Как сообщал сайт "Комментарии", секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого ранее президент Владимир Зеленский назвал разбойником, призвал главу государства расследовать хищения средств из районного бюджета. В ответ Зеленский напомнил о прошлом инциденте, чем вызвал смех окружающих.



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