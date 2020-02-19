Результат – пшик: Медведчук о «реформах» Кабмина

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Вместо решения реальных проблем в экономике, власть занялась наступлением
на малый бизнес, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная
платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.
По его словам, наступление на малый бизнес – дело нетрудное, но
особых бюджетных выгод оно не принесет.
"Ожидаемые поступления в бюджет в результате этой широко
разрекламированной кампании могут составить от 2,5 млрд до 5 млрд
грн. Это на порядок меньше, чем, к примеру, поступления от наведения порядка на
таможне", – отметил Медведчук.
Так, политик напомнил, что премьер-министр Алексей Гончарук до конца
2019 года обещал победить контрабанду на таможнях.
"И что же? Да ничего. Пшик, как и от остальных затей власти реформаторов-дилетантов", –
считает Медведчук.
Кроме того, оппозиционер акцентировал внимание на том, что, по данным
сервиса Opendatabot, в 2019 году было зарегистрировано
312 211 новых физических лиц-предпринимателей, что на 15%
меньше, чем в 2018-м.
"Такая динамика была вызвана рядом решений действующей власти, которые,
по мнению физических лиц-предпринимателей, существенно повышают фискальное
давление. Изначально было понятно, что малый бизнес на
действия власти отреагирует так, как делал уже многократно – уходом в тень, -
отметил Медведчук. - Неужели профаны- "младореформаторы" думали, что
введение РРО (системы, которой нет даже в развитых странах Европы, где чеки на
рынках и в маленьких магазинах зачастую заполняются от руки) приведет к
увеличению поступлений в бюджет?"
По мнению парламентария, Украину не способны вывести из кризиса "мозги в
планшете".
"Нужна радикальная кадровая чистка и возвращение во власть профессионалов", –
убежден он.
Ранее "Комментарии" писали, удалось ли воплотить реформу таможенной службы.
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