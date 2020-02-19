Результат – пшик: Медведчук о «реформах» Кабмина

Вместо решения реальных проблем в экономике, власть занялась наступлением на малый бизнес, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

По его словам, наступление на малый бизнес – дело нетрудное, но особых бюджетных выгод оно не принесет.

"Ожидаемые поступления в бюджет в результате этой широко разрекламированной кампании могут составить от 2,5 млрд до 5 млрд грн. Это на порядок меньше, чем, к примеру, поступления от наведения порядка на таможне", – отметил Медведчук.

Так, политик напомнил, что премьер-министр Алексей Гончарук до конца 2019 года обещал победить контрабанду на таможнях.

"И что же? Да ничего. Пшик, как и от остальных затей власти реформаторов-дилетантов", – считает Медведчук.

Кроме того, оппозиционер акцентировал внимание на том, что, по данным сервиса Opendatabot, в 2019 году было зарегистрировано 312 211 новых физических лиц-предпринимателей, что на 15% меньше, чем в 2018-м.

"Такая динамика была вызвана рядом решений действующей власти, которые, по мнению физических лиц-предпринимателей, существенно повышают фискальное давление. Изначально было понятно, что малый бизнес на действия власти отреагирует так, как делал уже многократно – уходом в тень, - отметил Медведчук. - Неужели профаны- "младореформаторы" думали, что введение РРО (системы, которой нет даже в развитых странах Европы, где чеки на рынках и в маленьких магазинах зачастую заполняются от руки) приведет к увеличению поступлений в бюджет?"

По мнению парламентария, Украину не способны вывести из кризиса "мозги в планшете".

"Нужна радикальная кадровая чистка и возвращение во власть профессионалов", – убежден он.

Ранее "Комментарии" писали, удалось ли воплотить реформу таможенной службы.

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