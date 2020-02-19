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Будущего главу Гоструда подозревают в равнодушии к работе и некомпетентности

Сейчас Игорь Дегнера занимает пост исполняющего обязанности главы Гоструда

сегодня, 19:05 97
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Будущего главу Гоструда подозревают в равнодушии к работе и некомпетентности

Временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы по вопросам труда Игорь Дегнера заведомо "утвержден" как победитель в конкурсе на пост руководителя ведомства. Об этом сообщает издание "Апостроф".

При этом издание, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что Дегнера может профессионально не соответствовать этому посту.

"Находясь на разных должностях, ни одного инициативного решения, которое бы улучшало защиту работника, осведомленность работодателя о трудовом законодательстве, как сообщают коллеги Дегнера по цеху", - сообщается в публикации СМИ.

Кроме того, издание утверждает, что Дегнера отказывается воспринимать новые методы борьбы с неофициальной занятостью и невыплатой зарплат. Кроме того, он был инициатором двух скандально отмененных постановлений Кабмина о порядке инспекционного посещения.

"К вопросам охраны труда, горного надзора, взрывных работ, расследования несчастных случаев - вообще никакого отношения, собственно как и профессионального понимания, до назначения у и.о. председателя Гоструда не было", - резюмируют журналисты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о сумме компенсации, полученной народными депутатами из-за затрат на проживание в столице во время парламентской сессии. 



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Источник: https://apostrophe.ua/news/politics/2020-02-19/glavoy-gostruda-mojet-stat-chinovnik-s-temnyim-proshlyim---smi/188882
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