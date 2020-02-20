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У Зеленского заверили, что Верховный суд легитимен

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что Верховный суд не мог просто так исчезнуть

сегодня, 14:35
Автор:

• Мария Чиренко

У Зеленского заверили, что Верховный суд легитимен

Решение Конституционного суда о том, что реформирование и переименование Верховного суда в соответствии с законом, инициатором которого является президент Владимир Зеленский, не соответствует Конституции не означает, что Верховный суд не легитимный. Об этом заявил представитель главы государства в Конституционном суде Федор Вениславский, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Могут быть разные интерпретации этого решения... Уже звучащие в публичном пространстве различные оценки, что якобы Верховный суд нелегитимен, что нет конкурса, на самом деле не соответствуют содержанию решения Конституционного суда", - сказал он.

Вениславский напомнил, что Верховный суд Украины был наивысшим судебным органом и не мог исчезнуть просто так из-за ликвидации. А судьи Верховного суда Украины не могли быть уволены без перевода в Верховный суд, который является правопреемником Верховного суда Украины.

По словам представителя президента в КСУ, Верховная Рада должна разработать и принять закон, который устранит правовую коллизию с переименованием органа и статусом судей.

Кроме того, согласно решению КС, все судьи в отставке, независимо от того, когда они ушли в отставку, и прошли ли они квалификационное оценивание, должны иметь одинаковое денежное обеспечение для судьи в отставке, добавил Вениславский.

"Конституционный суд сказал абсолютно правильно, что если человек на момент вступления в силу закона о судоустройстве и статусе судей имел возраст 65 лет, при достижении которого судьи уходят в отставку, то он физически не мог выполнить требования закона о прохождении квалификационного оценивания. И после этого необходимо было еще проработать три года. Следовательно, в этой части нарушается принцип равенства и справедливости", - пояснил Вениславский.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Конституционный суд признал ликвидацию Верховного суда Украине не соответствующей Основному закону. Также признан незаконным конкурс на должности судей нового Верховного суда.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/642425.html
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