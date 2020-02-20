У Зеленского заверили, что Верховный суд легитимен

Решение Конституционного суда о том, что реформирование и переименование Верховного суда в соответствии с законом, инициатором которого является президент Владимир Зеленский, не соответствует Конституции не означает, что Верховный суд не легитимный. Об этом заявил представитель главы государства в Конституционном суде Федор Вениславский, сообщает "Интерфакс-Украина".



"Могут быть разные интерпретации этого решения... Уже звучащие в публичном пространстве различные оценки, что якобы Верховный суд нелегитимен, что нет конкурса, на самом деле не соответствуют содержанию решения Конституционного суда", - сказал он.



Вениславский напомнил, что Верховный суд Украины был наивысшим судебным органом и не мог исчезнуть просто так из-за ликвидации. А судьи Верховного суда Украины не могли быть уволены без перевода в Верховный суд, который является правопреемником Верховного суда Украины.



По словам представителя президента в КСУ, Верховная Рада должна разработать и принять закон, который устранит правовую коллизию с переименованием органа и статусом судей.



Кроме того, согласно решению КС, все судьи в отставке, независимо от того, когда они ушли в отставку, и прошли ли они квалификационное оценивание, должны иметь одинаковое денежное обеспечение для судьи в отставке, добавил Вениславский.



"Конституционный суд сказал абсолютно правильно, что если человек на момент вступления в силу закона о судоустройстве и статусе судей имел возраст 65 лет, при достижении которого судьи уходят в отставку, то он физически не мог выполнить требования закона о прохождении квалификационного оценивания. И после этого необходимо было еще проработать три года. Следовательно, в этой части нарушается принцип равенства и справедливости", - пояснил Вениславский.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Конституционный суд признал ликвидацию Верховного суда Украине не соответствующей Основному закону. Также признан незаконным конкурс на должности судей нового Верховного суда.

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