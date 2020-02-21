Амнистия для активистов Революции Достоинства: эксперты рассказали могут ли ее отменить и какие могут быть последствия









И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова призвала отменить закон, который предусматривает амнистию для активистов Революции Достоинства, так как это якобы мешает расследованию преступлений, совершенных во время протестов. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", могут ли отметить эту амнистию, и чем это чревато.

Амнистию для участников Евромайдана однозначно нужно отменять

Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш считает, что амнистию для участников Евромайдана однозначно нужно отменять.

"Иначе расследование расстрелов, произошедших зимой-2014 в центре Киева, не будет завершено никогда, – считает аналитик. – Кстати, больше всего отмене этой амнистии и доведению расследования до конца противятся те, кто пролил больше всех крокодиловых слез по "небесной сотне". С каждым днем появляется все больше информации о том, кто и как на самом деле стрелял на Евромайдане. И получается, что та бойня была выгодна, прежде всего, тем, кто в результате ее пришел к власти. А затем больше пяти лет тормозил расследование этих преступлений".

При этом Филиндаш не уверен, что амнистию отменят сейчас, при этой власти.

"Она во многом продолжает политику власти предыдущей (в том числе и в поддержке евромайданной мифологии). Но рано или поздно амнистию обязательно отменят, а "дела Майдана" доведут до конца", – считает эксперт.

На вопрос стоит смотреть комплексно

Призыв Ирины Венедиктовой отменить закон об амнистии для активистов Революции Достоинства, следует рассматривать в связке с другими не менее важными информационными посылами, считает политтехнолог Александр Кондратенко.

"За последние шесть лет мы первый раз подошли к годовщине событий на Майдане с неприкрытой сменой риторики властной верхушки, – отмечает эксперт. – При этом, как и предыдущие пять лет, продолжает затягиваться следствие. Виновные в гибели свыше сотни украинцев не наказаны. А главное, что теперь начнут искать следы преступлений в рядах самих участников Революции Достоинства".

Кондратенко обращает внимание, что словосочетание "Революция Достоинства" изгнано с информационного поля РФ определением "смена власти в Украине".

"С помощью различных инструментов Россия хочет навязать нам и эту "истину", точь-в-точь, как с "гражданским конфликтом" на Донбассе", – подчеркивает политтехнолог.

По мнению Кондратенко, если разложить пошагово стратегические ориентиры данной кампании, вот что получается:

1. Кампания по дискредитации добровольцев запущена.

2. Кампания по преследованию волонтеров запущена.

3. Начало разворачивания информационной кампании против Майдана, а в случае отмены упомянутого закона – старт уголовных преследований участников Революции Достоинства.

"Реванш пророссийских сил и стремление переписать историю событий 2014 года ­ предсказуемая история для тех, кто отслеживает месседжи пророссийских спикеров в украинском инфополе", уверен политтехнолог.

Кондратенко приводит и хронологию событий:

1. Возвращение бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Маринченко и Тамтура в Киев после их обмена в рамках "нормандских договоренностей". Открытое обращение к президенту Зеленскому с призывом к нему, генпрокурору, депутатам Верховной Рады немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить "справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 при участии международных наблюдателей и экспертов".

2. Назначение адвоката беглого президента Виктора Януковича – Александра Бабикова – заместителем председателя ГБР.

3. Регистрация скандального законопроекта Ильей Кивой.

4. Включения рупоров кремлевской пропаганды по данной теме (Андрей Портнов, Елена Лукаш, Анатолий Шарий). Активный разгон дезинформации, направленной на поддержку кремлевских нарративов.

5. Выступление Ирины Венедиктовой за отмену закона об амнистии в ВР в годовщину расстрелов.

6. Кульминацией начатой работы представителей режима Януковича по десакрализации и демифологизации Майдана можно считать заявление самого беглого президента. В шестую годовщину расстрелов в своем обращении он заявил о готовности помочь президенту Зеленскому "объединить страну".

"Кто-то может подумать, что признаки реванша диктатуры где-то там только начинаются, а представители режима Януковича, создавая новую реальность о событиях 2014 года, действительно хотят найти виновных. Но теория большого реванша уже стала практикой, а наметившиеся тенденции разворота на 180 градусов путем переписывания истории становится реальностью, – предупреждает Кондратенко. – Что касается дальнейшего развития событий, то в случае принятия этого закона, Ирина Венедиктова из и.о. главы ГБР будет выбрана на "конкурсе" новым директором, а ее заместитель Бабиков лично займется активистами Революции Достоинства".

Дискредитация участников Революции Достоинства

Политический эксперт Сергей Таран также считает, что разговоры касательно отмены закона, который предусматривает амнистию для участников Евромайдана, являются составляющей той политики, какую сейчас проводят под дискредитацию участников Революции Достоинства в глазах украинцев.

"Составляющими такой кампании является назначение в ГБР Бабикова, который, будучи адвокатом Януковича, активно продвигал позицию своего подзащитного, что Революция Достоинства была антигосударственным заговором, переворотом, – подчеркивает политэксперт. – В этом же ряду – вызовы на допросы, дискредитация участников Евромайдана, передача России "беркутовцев", чтобы оборвать связи с возможными кремлевскими координаторами убийств людей на Майдане. Теперь вот – разговоры об отмене амнистии…"

Сергей Таран уверен, что если указанный закон отменят, это приведет к печальным последствиям для действующей власти.

"Если начнут преследовать участников Революции Достоинства, переписывать историю по "кремлевским методичкам", это приведет к серьезной дестабилизации в Украине, – считает политэксперт. – В свое время заигрывание с Россией, не умение слышать свой народ, попытка диктатуры довели власть Януковича до Евромайдана. Не хотелось бы, чтобы и нынешняя власть что-то начала понимать лишь после дестабилизации ситуации в государстве".

Ранее "Комментарии" писали, что Ирина Венедиктова призвала отменить закон, который предусматривает амнистию для активистов Революции Достоинства, так как это мешает расследованию преступлений, совершенных во время протестов.

"Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал. Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить", – сказала чиновница.

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