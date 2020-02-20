В ГБР призвали отменить амнистию майдановцев

И.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова призвала отменить закон, который предусматривает амнистию для активистов Революции Достоинства, так как это мешает расследованию преступлений, совершенных во время протестов. Об этом он сказала в интервью "Левому берегу".



"Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал. Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить", - сказала чиновница.



Венедиктова также добавила, что уже разработан законопроект о заочном осуждении, который был направлен руководителям фракций в Верховной Раде.



"Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех... Но без этого, повторюсь, двигаться дальше (в расследовании дел Майдана) невозможно", добавила она.



Как сообщал сайт "Комментарии", Офис генерального прокурора передал в ГБР 42 "дела Майдана".



Эксперты оценили по просьбе портала "Комментарии" перспективы расследования тех событий, а также высказали мнения – столь ли однозначно они выглядят сейчас, спустя шесть лет.



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