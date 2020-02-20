«Дела Майдана»: эксперты рассказали о перспективах расследования и оценили события спустя 6 лет

Сегодня, 20 февраля, в Украине проходят мероприятия, посвященные Дню Героев Небесной Сотни. Между тем, недорасследованные "дела Майдана" остаются болью Украины, равно как последующие события (аннексия Крыма, оккупация части Донбасса). Эксперты оценили по просьбе портала "Комментарии" перспективы расследования тех трагически-героических событий, а также высказали мнения – столь ли однозначно они выглядят сейчас, спустя шесть лет.

"Когда власть идет на тиранию – иного выхода просто не остается"

Политолог Виктор Таран, который сам был участником тех событий, подчеркивает: если мы говорим о преступлениях во время Майдана, то следует вести речь о серии убийств, которые продолжались с января по февраль 2014-го.

"Все началось с принятия 16 января так называемых "диктаторских законов". Далее последовала эскалация, штурм на Грушевского (так называемое огненное Крещение), убийство Нигояна, – напоминает политолог. – А потом был очень сложный последний месяц зимы – и пик конфликта, припавший на 18-20 февраля. Безусловно, в случившемся виновна власть (прежде всего – четвертый президент Янукович, министр МВД Захарченко), которая применила аппарат насилия. Именно они начали противоправные действия, после чего протестующие использовали право на восстанье, что разрешено Конвенцией ООН о правах человека. Когда власть идет на тиранию – иного выхода просто не остается…"

При этом Виктор Таран призывает быть объективными, помня, что жертвы были с двух сторон: по всей Украине погибли 104 протестующих и 35 силовиков ("беркутовцев" и представителей внутренних войск), ранены около 1000 "майдановцев" и примерно 400 силовиков.

"Довести до суда и приговора дела касательно исполнителей, касательно тех, кто давал команды, я не вижу возможности, – говорит политолог. – Бывшие "беркутовцы" и силовики из внутренних войск прячутся в России или аннексированном ею Крыме. А касательно участников Евромайдана, напомню, был принят закон об амнистии".

Эксперт призывает применить испанский опыт примирения гражданского конфликта (которым, по сути, был Майдан).

"Это уже после того, как РФ начала захват Крыма, можно говорить о начале российско-украинской войны, – продолжает Виктор Таран. – Согласно испанскому опыту (после войны республиканцев и солдат Франко), историки должны беспристрастно оценить происшедшие события. Следует проводить конференции, круглые столы. После чего возможен акт примирения. В Испании, к примеру, был создан монумент, посвященный республиканцу и солдату войска Франко… Без примирения события 2014 года будут продолжать раздирать украинское общество… Другое дело, что примирение вряд ли возможно в ближайшее время. Испании для этого понадобилось 40 лет. У нас точные сроки назвать сложно, тем более в условиях продолжающейся российской агрессии".

При этом политолог уверен: тема Евромайдана должна стать табу для политиков, которые спекулируют на ней. Свое слово должны сказать историки. И то не сразу…

"Нужно расследовать преступления всех фигурантов тех событий"

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев считает, что шесть лет спустя события на Майдане выглядят точно так же неоднозначно, как и в момент когда они происходили.

"Тогда часть страны сочувствовала Майдану, а часть – бойцам "Беркута". И части эти были примерно равны, – говорит Богатырев. – Мне до сих пор вспоминается социологическое исследование зимы 2013-2014 годов, согласно результатам которого во Львове свыше 80% респондентов поддерживали Майдан, а в Донецке свыше 80% не поддерживали. Это разделение сохранилось и в пост-майданный период".

По мнению политолога, при грамотных действиях со стороны нынешних властей, данный плюрализм мнений в обществе можно было бы использовать для проведения объективного расследования.

"Нужно расследовать преступления всех фигурантов тех событий, вне зависимости от того, на чьей стороне они тогда были. Такое расследование можно было бы подать как элемент "сшивания" общества на основе того, что закон один для всех, – поясняет Богатырев. – К сожалению, ничего подобного ожидать не стоит. Спустя 6 лет после Майдана, Украина в политическом отношении, по-прежнему пребывает в парадигме тех, кто тогда победил (протестующих и оппозиции, впоследствии ставшей властью). Это мешает объективности расследования, так как многие политики рассматривают ситуацию через призму выражения "Горе побежденным!" Если появляются какие-то доказательства вины тогдашних протестующих, они игнорируются. А силовиков, которые принимали участие в тех событиях, судят до сих пор, пусть и без особой доказательной базы".

Учитывая это, эксперт УИП не верит в объективное расследование. Для него, считает Богатырев, по-прежнему нет политической воли, да и многие доказательства за 6 лет были уничтожены.

"Зеленский не набрал еще вес и авторитет, чтобы взять на себя такой груз ответственности"

Мы желаем получить результаты расследования событий зимы-2013-2014 года в государстве, которое за десятилетия своей независимости не смогло сформировать отношения к результатам 75-летней давности, к истории Второй мировой войны, подчеркивает политический консультант Александр Вербицкий.

"Ни одна украинская власть за все годы, начиная с августа 1991-го, не смогла четко зафиксировать своего отношения ни к ветеранам РККА-Советской Армии, ни к ветеранам УПА, предпочитая в лучшем случае откупаться от них подачками, – говорит Вербицкий. – То же самое произошло с семьями погибших в феврале 2014 года в Киеве. Им выделили содержание и преференции, пообещали расследование и на этом все закончилось. Они стали заложниками ситуации. Ждать и надеяться – это, к сожалению, их удел".

И сегодняшняя власть, по мнению политконсультанта, не спешит завершить расследование "дел Майдана", так как в этом случае придется заняться не только расследованием убийств протестующих, но – и преступлениями против силовиков.

"А поскольку речь будет идти уже не о Януковиче, а о действиях правоохранителей и их праве на самооборону – кто знает, в какую сторону может зайти следствие? – задается вопросом Вербицкий. –– Примерно такой логикой руководствовались и прежние власть предержащие… А еще – чувством самосохранения и политической целесообразностью. Как, впрочем, и в случае с оценкой результатов Второй мировой войны для Украины. Важно сказать непредвзятую правду о событиях 2014 года в Киеве, ведь они послужили катализатором для случившегося с Крымом и Донбассом. Но, думаю, Зеленский не набрал еще вес и авторитет, чтобы взять на себя такой груз ответственности – говорить правду".

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