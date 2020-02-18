Задержан экс-боец «Омеги» за расстрелы во время Майдана

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В годовщину расстрелов на Майдане правоохранители
сообщили о задержании бывшего бойца спецподразделения "Омега", который открыл
огонь по безоружной толе. Об этом говорится на сайте Государственного бюро
расследований.
Так, о подозрении сообщено экс-офицеру отдельного
отряда специального назначения и борьбы с терроризмом Внутренних войск МВД
Украины. Ему инкриминируется несколько статей за превышение власти и
служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия и повлекло
тяжкие последствия (ст. 365 УКУ), законченное покушение на умышленное убийство (ст. 15, ст.
115 УКУ) и умышленное убийство, совершенное опасным для жизни многих лиц способом
и по предварительному сговору (ст. 115 УКУ).
Как установили следователи, 20 февраля 2014 года мужчина с другими правоохранителями открыл огонь в направлении людей на ул.
Институтской и Майдане Незалежности в столице. Из-за его действий один человек
погиб, а еще один митингующий получил ранение.
Ранее "Комментарии" написали, что в годовщину
Майдана президент-беглец Виктор Янукович сделал скандальное заявление.
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