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Задержан экс-боец «Омеги» за расстрелы во время Майдана

«В делах Майдана» появился новый задержанный - экс-боец спецподразделения МВД, стрелявший в безоружную толпу

сегодня, 12:01 177
Автор:

• Таисия Ерохина

Задержан экс-боец «Омеги» за расстрелы во время Майдана

В годовщину расстрелов на Майдане правоохранители сообщили о задержании бывшего бойца спецподразделения "Омега", который открыл огонь по безоружной толе. Об этом говорится на сайте Государственного бюро расследований.

Так, о подозрении сообщено экс-офицеру отдельного отряда специального назначения и борьбы с терроризмом Внутренних войск МВД Украины. Ему инкриминируется несколько статей за превышение власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия и повлекло тяжкие последствия (ст. 365 УКУ), законченное покушение на умышленное убийство (ст. 15, ст. 115 УКУ) и умышленное убийство, совершенное опасным для жизни многих лиц способом и по предварительному сговору (ст. 115 УКУ).

Как установили следователи, 20 февраля 2014 года мужчина с другими правоохранителями открыл огонь в направлении людей на ул. Институтской и Майдане Незалежности в столице. Из-за его действий один человек погиб, а еще один митингующий получил ранение.

Ранее "Комментарии" написали, что в годовщину Майдана президент-беглец Виктор Янукович сделал скандальное заявление.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/spravi-maydanu-dbr-zatrimalo-za-vbivstvo-mitinguvalnika-kolishnogo-biycya-omegi?fbclid=IwAR1chmKTa5lQLB8pwK5GwX4Pe9s6N3iS-_iiFjgiahOBMM3DY6fpadbQ4g4
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