Янукович сделал резкое заявление в годовщину расстрелов на Майдане

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
В годовщину расстрелов на Майдане в Киеве заявление решил сделать и "сбежавший" четвертый президент Украины Виктор Янукович, скрывающийся сейчас от правоохранителей. Позицию Януковича изложил на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.
Так,
Янукович обратился к "дорогим соотечественникам" и заявил, что не для всех
события на Майдане были революций, а "обернулись страшной трагедией,
открывающей черную страницу истории Украины". Заявление "беглеца" пестрит
такими формулировками, как "государственный переворот", "кровавый путь" и "восхваление
убийц". По мнению Януковича, "Порошенко и его сообщники" якобы продолжают
разделять украинцев. А вот о нынешнем президенте политик высказался более
позитивно: "первые шаги В. Зеленского дают надежду на мир, справедливость и
установление стабильности в стране". Более того, сам Янукович заверил, что
будет "делать все, чтобы мир и стабильность пришли в нашу страну".
Ранее
портал "Комментарии" рассказал, что задержан "смотрящий" времен Януковича,
который скрывался от полиции 6 лет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости