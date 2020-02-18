Янукович сделал резкое заявление в годовщину расстрелов на Майдане

В годовщину расстрелов на Майдане в Киеве заявление решил сделать и "сбежавший" четвертый президент Украины Виктор Янукович, скрывающийся сейчас от правоохранителей. Позицию Януковича изложил на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.





Так, Янукович обратился к "дорогим соотечественникам" и заявил, что не для всех события на Майдане были революций, а "обернулись страшной трагедией, открывающей черную страницу истории Украины". Заявление "беглеца" пестрит такими формулировками, как "государственный переворот", "кровавый путь" и "восхваление убийц". По мнению Януковича, "Порошенко и его сообщники" якобы продолжают разделять украинцев. А вот о нынешнем президенте политик высказался более позитивно: "первые шаги В. Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране". Более того, сам Янукович заверил, что будет "делать все, чтобы мир и стабильность пришли в нашу страну".

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что задержан "смотрящий" времен Януковича, который скрывался от полиции 6 лет.

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