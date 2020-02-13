Более 40 "дел Майдана" направлено в ГБР на рассмотрение

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Специальное следственное подразделение ГБР по расследованию преступлений совершенных в связи с массовыми протестами в центре Киева в 2013-2014 годах уже принял 42 уголовных производства от генпрокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора после общей дискуссии "Обсуждение ситуации по делам Майдана и празднования годовщины".
На ней следователи Государственного бюро расследований сообщили о результатах работы отдела. В частности, за последний месяц направлено в суд производство по убийству журналиста и активиста Евромайдана Василия Сергиенко. Напомним, 4 апреля 2014 года Сергиенко был похищен из своего дома и затем убит.
Также сообщается о подозрении следователю Днепровского райотдела ГУ МВД в городе Киеве в незаконном задержании 4 участников протестов 18 февраля 2014.
Общий объем материалов "дел Майдана" - более 6 500 томов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГБР вручило подозрение следователю, который в 2014 году привлек к уголовной ответственности четырех активистов Майдана.
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