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Более 40 "дел Майдана" направлено в ГБР на рассмотрение

Следователям предстоит изучить 6,5 тысяч томов по делам о расстрелах на Майдане

сегодня, 22:45
Автор:

• Екатерина Белоброва

Более 40 "дел Майдана" направлено в ГБР на рассмотрение

Специальное следственное подразделение ГБР по расследованию преступлений совершенных в связи с массовыми протестами в центре Киева в 2013-2014 годах уже принял 42 уголовных производства от генпрокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора после общей дискуссии "Обсуждение ситуации по делам Майдана и празднования годовщины".

На ней следователи Государственного бюро расследований сообщили о результатах работы отдела. В частности, за последний месяц направлено в суд производство по убийству журналиста и активиста Евромайдана Василия Сергиенко. Напомним, 4 апреля 2014 года Сергиенко был похищен из своего дома и затем убит.

Также сообщается о подозрении следователю Днепровского райотдела ГУ МВД в городе Киеве в незаконном задержании 4 участников протестов 18 февраля 2014.

Общий объем материалов "дел Майдана" - более 6 500 томов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что  ГБР вручило подозрение следователю, который в 2014 году привлек к уголовной ответственности четырех активистов Майдана.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-priynyalo-do-provadzhennya-42-spravi-maydanu
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