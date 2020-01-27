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Убийство журналиста Евромайдана: обвинительный акт направлен в суд

Василий Сергиенко был активным участником и свидетелем событий на Евромайдане, его похитили и убили в апреле 2014 года

сегодня, 21:47
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт по делу об убийстве Василия Сергиенко, журналиста и члена организации "Самооборона Евромайдана в Черкасской области". Об этом передает пресс-служба ведомства. 

Известно, что обвиняемый подозревается в том, что 4 апреля 2014 года незаконно проник в частный дом Сергиенко в Корсунь-Шевченковский, похитил его и в тот же день убил.

Обвиняемый также проходит по делу о том, что он состоял в незаконных формированиях, которые действовали с 2013 по 2015 годы в Черкасской и Киевской областях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о заочном приговоре судье, который нарушил присягу и продолжил заниматься судебной практикой в Крыму, оккупированном Российской Федерацией.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=265566
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