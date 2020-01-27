Судья-сепаратист из Крыма осужден на 12 лет за госизмену

Святошинский районный суд Киева приговорил к 12-ти годам заключения и полной конфискации имущества очередного судью, который после аннексии в 2014 году, когда Россия оккупировала полуостров, стал на сторону агрессора и продолжал заниматься судебной практикой уже от так называемого "Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации". Об этом передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Таким образом, судья добровольно исполнял функции, возложенные на него оккупационной властью, что являлось элементом недопущения украинского правосудия на этой территории.

Указанное лицо умышленно предоставила помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

Офис генпрокурора добавил, что на судебном разбирательстве и на стадии досудебного расследования находятся более 300 уголовных производств по факту государственной измены судей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая также подозревается в госизмене, намерена стать послом от России в Украине.

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