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"Дела Майдана": бывший следователь получил подозрение

ГБР вручило подозрение следователю, который в 2014 году привлек к уголовной ответственности четырех активистов Майдана

сегодня, 21:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Дела Майдана": бывший следователь получил подозрение

Бывший следователь Днепровского районного управления ГУ МВД в Киеве получил подозрение в ходе расследования так называемых "дел Майдана". Об этом передает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что бывший милиционер незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности 4 человека за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 в центральной части города Киева

"Следователями ГБР в этом уголовном движимы проверяется правомерность действий и решений правоохранительных органов и суда Днепровского района города Киева при задержании, привлечении к уголовной ответственности и применении мер по 11 человек в период 18 - 19 февраля 2014 года", - указано в сообщении.

На данный момент подозреваемому избирается мера пресечения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" освещал ожидания аналитиков в отношении расследования дел Майдана.


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Источник: https://dbr.gov.ua/rozsliduvannya-sprav-maydanu?fbclid=IwAR0C9m7ZxYWvTuP8pxv14JFTX5f9QG_bZVG5NORG5PLJSLFqcklHMTX3JKw
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