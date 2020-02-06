"Дела Майдана": бывший следователь получил подозрение

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
Бывший следователь Днепровского районного управления ГУ МВД в Киеве получил подозрение в ходе расследования так называемых "дел Майдана". Об этом передает пресс-служба ГБР.
Следствием установлено, что бывший милиционер незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности 4 человека за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 в центральной части города Киева
"Следователями ГБР в этом уголовном движимы проверяется правомерность действий и решений правоохранительных органов и суда Днепровского района города Киева при задержании, привлечении к уголовной ответственности и применении мер по 11 человек в период 18 - 19 февраля 2014 года", - указано в сообщении.
На данный момент подозреваемому избирается мера пресечения.
Напомним, ранее портал "Комментарии" освещал ожидания аналитиков в отношении расследования дел Майдана.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости