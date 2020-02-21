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СБУ и Генпрокуратура проверяют причастность главы киевского ГАСКа Оксаны Попович к махинациям с землей

СБУ и Офис Генпрокурора проверяют возможность причастия директора ГАСКа КГГА Оксаны Попович к незаконному строительству в столице

сегодня, 20:56
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СБУ и Генпрокуратура проверяют причастность главы киевского ГАСКа Оксаны Попович к махинациям с землей

Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис Генерального прокурора начали проверку по факту возможных злоупотреблений со стороны и.о. директора Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА Оксаны Попович. Об этом сообщают "Вести".

Согласно данным издания, в департаменте в конце прошлого года провели обыски. Сообщается, что следствие подозревает Оксану Попович в препятствовании выполнению строительных работ субъектам хозяйственной деятельности, а также в содействовии незаконному строительству, так как Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА согласовывает, выдает разрешения на строительство, а также выделяет земельные участки для этого в столице.

Кроме того, стоит отметить, что активисты еще в 2018 году обвиняли Оксану Попович в якобы пособничестве руководителям гаражного кооператива "Барвинок" в Подольском районе столицы, когда они захватили прилегающие к кооперативу земельные участки и начали коммерческую застройку.

Издание уверяет, что Попович привлекает к махинациям подчиненных, среди которых Андрей Евдокименко – ранее глава отдела контроля за строительством, а сейчас инспектор строительного надзора. Евдокименко фигурировал в нескольких скандалах, связанных с превышением должностных полномочий.

До назначение на должность в КГГА Оксана Попович работала в Дарницком районном суде города Киев. В течение четырех лет она выросла в должности от деловода до заместителя руководителя аппарата. Согласно декларации о доходах, спустя месяц после увольнения она купила квартиру стоимостью почти 100 тыс. долл.

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Источник: https://vesti.ua/kiev/korruptsiya-v-kgga-oksana-popovich-popala-pod-kolpak-sbu-i-prokuratury
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