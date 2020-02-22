В доме Кожары нашли труп бизнесмена Старицкого

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В доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии. Об этом сообщили источники "Зеркала недели".
Как сообщало издание "Комментарии", в прошлом году в Гидропарке на парковке возле кафе "Очеретяний кіт" был застрелен за рулем автомобилябизнесмен по фамилии Бахвалов.
Нападавший сделал около 11 выстрелов по автомобилю. В это время на заднем сидении авто находились предприниматель и его девушка.
Пострадавшему оказывали медицинскую помощь, однако от полученных огнестрельных ранений он умер. Его девушка не пострадала.
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