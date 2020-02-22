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В доме Кожары нашли труп бизнесмена Старицкого

В доме Кожары нашли убитым бизнесмена Старицкого

сегодня, 08:35
Автор:

• Наталья Шевченко

В доме Кожары нашли труп бизнесмена Старицкого

В доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии. Об этом сообщили источники "Зеркала недели".

Смертельный выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на Кожару.

Инцидент произошел в 21:50 пятницы, 21 февраля, в доме экс-министра в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

Согласно данным из открытых источников, Сергей Старицкий - основатель ООО Спорт Медиа Проект и ООО C.I.U. Деятельность обеих компаний прекращена.

Старицкий и Кожара - сверстники, оба родились в 1963 году.

Как сообщало издание "Комментарии", в прошлом году в Гидропарке на парковке возле кафе "Очеретяний кіт" был застрелен за рулем автомобилябизнесмен по фамилии Бахвалов

Нападавший сделал около 11 выстрелов по автомобилю. В это время на заднем сидении авто находились предприниматель и его девушка.

Пострадавшему оказывали медицинскую помощь, однако от полученных огнестрельных ранений он умер. Его девушка не пострадала.

 

 


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Источник: https://zn.ua/UKRAINE/v-dome-eks-glavy-mid-kozhary-ot-ognestrelnogo-raneniya-pogib-chelovek-345834_.html
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