В доме Кожары нашли труп бизнесмена Старицкого

В доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии. Об этом сообщили источники "Зеркала недели".Смертельный выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на Кожару.Инцидент произошел в 21:50 пятницы, 21 февраля, в доме экс-министра в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.Согласно данным из открытых источников, Сергей Старицкий - основатель ООО Спорт Медиа Проект и ООО C.I.U. Деятельность обеих компаний прекращена.Старицкий и Кожара - сверстники, оба родились в 1963 году.

Как сообщало издание "Комментарии", в прошлом году в Гидропарке на парковке возле кафе "Очеретяний кіт" был застрелен за рулем автомобилябизнесмен по фамилии Бахвалов.

Нападавший сделал около 11 выстрелов по автомобилю. В это время на заднем сидении авто находились предприниматель и его девушка.

Пострадавшему оказывали медицинскую помощь, однако от полученных огнестрельных ранений он умер. Его девушка не пострадала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!