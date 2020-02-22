Министр юстиции Малюська сделала необычное фото, чем вызвал критику украинцев

Что не сделаешь, для привлечения внимания. Министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook опубликовал фото, на котором он вниз головой читает книгу.

"Вчера успешно отчитался перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", - подписал он фото.

Фото министра пользователи социальной сети не оценили и в комментариях начали критиковать его.

"Хотілося б побачити процес перегортання сторінки", "В прыжке ))) желательно видео!", "Гарне фото, багато чого пояснює", "Уряд Дебілів ввійде в історію", "Когда Дэнчик ты уже работать начнёшь , а не хернёй страдать?", "Придет нормальная не импотентная власть в стране, все соросята и слуги будете перед следователем "звітувати"...", "Таблетки снова забыл принять", "В этой стране нормальные люди кончились?", "Він якийсь йобнутий", "Коронавирус в голову ударил", "На всю голову волшебный", "Уряд дебілів :( Таке враження, що у вас там флешмоб "Хто ляпне більше фігню!" Господи, за що Україні такі керівники?!", "Пахати треба на такій посаді, а не х*рнею страждати", "У меня только один вопрос......Неужели ему никто не может подсказать, что он выглядит как дол.....б?", "Эпическое фото, особенно в сочетании с информацией в профиле - Министерство юстиции))) спасибо, поржала", "Ботинки забыл снять! На стене чёрные следы останутся!", "Там за вами выехали, спрашивают какой у вас размер? Белый халат выбирают", "Срочно санитаров вызывайте этому пациенту", "Дебил на дебиле! просвета не видать...", - комментируют фото Малюськи в Facebook.

До этого фото Малюська уже эпатировал публику отчетами в правительстве, при этом свой пост министр проиллюстрировал необычным фото, где якобы его рука тянется из-под стола, чтоб подписать документ.

Как сообщало издание "Комментарии", министра юстиции Украины Дениса Малюську не устраивает его зарплата, и если ее не поднимут до 80 тысяч, то надолго его не хватит. По словам чиновника, он вынужден расходовать деньги, полученные на предыдущей работе.



По словам Малюськи, все предыдущие месяцы работы он ежемесячно получал как министр всего лишь по 16 тысяч (с конца августа - ред.). Однако в последний месяц ситуация изменилась в несколько лучшем направлении.

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