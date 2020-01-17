Министр юстиции готов «умереть» под столом за Кабмин Гончарука

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Министр юстиции Денис Малюська поддержал премьер-министра Алексея Гончарука и назвал его лучшим главой правительства за всю историю Украины.
“Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.), все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства. Итак, поддерживаю Алексея Гончарука", - написал Малюська в своем Facebook.
При этом свой пост министр проиллюстрировал необычным фото, где якобы его рука тянется из-под стола, чтоб подписать документ.
Как сообщает сайт "Комментарии", 17 января Алексей Гончарук подал в отставку с должности премьер-министра Украины. Решение было принято после скандала с прослушкой совещания главы правительства с министрами и руководством Нацбанка.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что монобольшинство поддержит отставку Гончарука с поста премьер-министра только если так решит президент Владимир Зеленский.
Отметим, 60% читателей издания "Комментарии" уверены, что президент Владимир Зеленский поддержит увольнение Гончарука.
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