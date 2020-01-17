Готовы, но есть условие: в «Слуге народа» рассказали о голосовании за отставку Гончарука

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Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде готова поддержать отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины. Об этом заявил глава монобольшинства Давид Арахамия, передает "РБК-Украина".
По словам лидера фракции, сейчас парламентарии ждут реакции президента Владимира Зеленского на заявление Гончарука.
"Если президент поддержит идею его отставки, а вам гарантирую, что мы это сделаем за один день. Если не поддержит, то все будет нормально, будем работать дальше", - сказал он.
При этом, по мнению Арахамии, причины для отставки Гончарука отсутствуют.
"На переправе коней не меняют. Есть Кабмин, он сформирован, есть программа действий правительства и принятый новый бюджет под эту программу… Мы единая команда, у нас нет подковерных договоренностей", - подчеркнул Арахамия.
Как сообщает сайт "Комментарии", 17 января Алексей Гончарук подал в отставку с должности премьер-министра Украины.
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