Новой власти это не интересно ‒ Медведчук о расследовании «дел Майдана»

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Новая украинская власть во главе с президентом заинтересована в
затягивании расследования "дел Майдана", уверен председатель политсовета партии
"Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор
Медведчук.
По словам парламентария, события, происходившие в центре Киева в конце
2013-го ‒ начале 2014 года, привели исключительно к отрицательным
результатам ‒ падению экономики Украины и уничтожению социальной сферы.
"До сих пор мы не знаем, кто виновен в гибели более 100 человек, и не
только тех, кто сегодня именуется героями Небесной сотни, но и представителей
правоохранительной системы, 17 из которых были убиты, а 970 получили
ранения. Эти преступления до сих пор не расследованы", ‒ подчеркнул Медведчук.
Политик считает, что итоги событий можно оценивать только отрицательно.
"К сожалению, кроме итогов, которые дают отрицательную оценку всему тому,
что произошло в конце 13-го ‒ начале 14-го года, других итогов сегодня
нет. Сегодня остались не расставлены точки над "i" в
расследовании того, что произошло на Майдане. Не расследованы, потому что это
не попадало под интересы власти господина Порошенко, а сегодня, выходит так, не
интересно и новой власти, господину Зеленскому, - сказал Медведчук. - Поэтому
исторический вывод один: любые потрясения в Украине вели только к ухудшению
жизни".
Ранее "Комментарии" писали, что эксперты рассказали о перспективах расследования "дел Майдана" и
оценили события спустя 6 лет.
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