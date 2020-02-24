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Новой власти это не интересно ‒ Медведчук о расследовании «дел Майдана»

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук обвинил власть в затягивании «дел Майдана»

сегодня, 15:35
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Новой власти это не интересно ‒ Медведчук о расследовании «дел Майдана»

Новая украинская власть во главе с президентом заинтересована в затягивании расследования "дел Майдана", уверен председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. 

По словам парламентария, события, происходившие в центре Киева в конце 2013-го ‒ начале 2014 года, привели исключительно к отрицательным результатам ‒ падению экономики Украины и уничтожению социальной сферы.

"До сих пор мы не знаем, кто виновен в гибели более 100 человек, и не только тех, кто сегодня именуется героями Небесной сотни, но и представителей правоохранительной системы, 17 из которых были убиты, а 970 получили ранения. Эти преступления до сих пор не расследованы", ‒ подчеркнул Медведчук.

Политик считает, что итоги событий можно оценивать только отрицательно.

"К сожалению, кроме итогов, которые дают отрицательную оценку всему тому, что произошло в конце 13-го ‒ начале 14-го года, других итогов сегодня нет. Сегодня остались не расставлены точки над "i" в расследовании того, что произошло на Майдане. Не расследованы, потому что это не попадало под интересы власти господина Порошенко, а сегодня, выходит так, не интересно и новой власти, господину Зеленскому, - сказал Медведчук. - Поэтому исторический вывод один: любые потрясения в Украине вели только к ухудшению жизни".

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты рассказали о перспективах расследования "дел Майдана" и оценили события спустя 6 лет.


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