"Медведчук использует площадку ВР, чтобы стать международным игроком", - политтехнолог

Политический аналитик Сергей Лозовский изучил рейтинг украинских политиков в 2019 году, объяснив причины их популярности среди избирателей, а также прогнозируя перспективы их правления. Такой разбор главных персон страны Лозовский опубликовал на своей блог-платформе в издании "Корреспондент".

Так, по его словам, первая десятка рейтинга самых популярных политиков в СМИ - это люди, которые формируют политическую повестку и отвечают за самые важные государственные решения.

"Занявший первое место Владимир Зеленский прибавил 20 пунктов в течение 2019 года. В принципе, президент – это глава государства, к которому приковано приоритетное внимание и украинских, и зарубежных СМИ, поэтому логично, что он занимает первое место", - указано в сообщении эксперта.

При этом он добавил, что очередь из скандалов, прошумевших среди ближайшего окружения главы государства и его команды, существенно ударили по рейтингу доверия к Зеленскому среди населения.

"Петр Порошенко хоть и проиграл президентские выборы, но по итогам года удержался на втором месте. Во время президентской кампании Порошенко генерировал националистические тезисы, но, как показали результаты, большинство украинцев их не восприняли", - пишет Лозовский, впрочем, упоминая и грандиозный скандал в "Укроборонпроме" с пресловутыми Свинарчуками.

Не обошел аналитик и таких известных политиков из рейтинга, как Юлия Тимошенко, Игорь Коломойский, Владимир Гройсман, Арсен Аваков. К сожалению, ни один из указанных лиц не способен решить ключевую проблему Украины, а именно разрешение конфликта на Донбассе, поскольку мало ориентируются в международной политике, направленной на договоренности не только с западом, но и Россией.

"И судя по всему, глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук не собирается останавливаться на достигнутом. По итогам выборов 2019 года, у политика вторая по количеству депутатов фракция в Верховной Раде, но Медведчук теперь использует парламентский "плацдарм"чтобы стать международным игроком", - отмечает Лозовский.

Эксперт заявил о важной роли, которую сыграл Медведчук в привлечении стран Евросоюза в насущную для Украины проблему.

"В конце ноября политик объявил о создании международной площадки под названием "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Франция – Германия". Причем после того как его инициативу публично поддержал Владимир Путин, к "межпарламентскому диалогу" присоединились сенаторы и депутаты Национального собрания Франции, а затем депутаты бундестага ФРГ", - заключает политэксперт.

Сергей Лозовский также подчеркнул, что Медведчук - единственный из украинских политиков, кому доверяет Владимир Путин.

"И, конечно же, Медведчук остается единственным украинским политиком, у кого есть прямой контакт и доверительные отношения с Владимиром Путиным", - констатировал политтехнолог.

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