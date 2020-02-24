Насиров отказался от должности главы ГФС





Экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров в суде отказался от требования восстановить его в должности. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.



Отмечается, что решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года касательно восстановления на посту Председателя ГФС Романа Насирова и в части обращения к немедленному исполнению решение суда в части восстановления на должности Председателя ГФС – признано недействительным и закрыто производство в деле относительно указанных исковых требований

Ранее "Комментарии" писали мнение экспертов относительно того, что Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года о возобновлении Романа Насирова в должности главы ГФС.

Напомним, Роман Насиров в мае 2015 года был назначен главой ГФС. А в марте 2017-го его задержали в рамках расследования уголовного производства по хищениям в компании "Укргаздобыча". Насирова обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), а также ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия). Он был арестован (мемом стало его пребывание в суде на коляске с больничным одеялом), но супруга внесла за чиновника залог (100 млн грн). В январе 2018 года Насиров был уволен с должности главы ГФС, но уже в декабре восстановился через суд. В 2019 году Верховный Суд отменил все решения судов, принятые в пользу Насирова.

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