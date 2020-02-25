Обвал рейтингов Зеленского, Кабмина и «Слуги народа»: эксперты рассказали, как власть попытается удержать доверие населения

Февральский соцопрос Центра Разумкова показал снижение доверия к президенту Владимиру Зеленскому, партии "Слуга народа" и Кабмину. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнение касательно результатов исследования, а также спрогнозировали, на какие меры может пойти власть, пытаясь удержать падение рейтинга.

Согласно исследованию, в сентябре Зеленскому доверяли 79% респондентов, а в феврале этот процент упал до 51,5%. Рейтинг недоверия к гаранту в сентябре был всего 13,5%, а сейчас 41%. Рейтинг провластной партии "Слуга народа" (СН) также обвалился: в сентябре около 50% украинцев доверяли СН и лишь 11% высказывали резко негативную позицию. Сейчас же СН пользуется поддержкой 34% опрошенных, а негативно его оценивают 47%. Уровень недоверия к правительству вырос с сентября по февраль на 21,5%.

"Чем рейтинг был выше, тем заметнее потеря"

Директор Киевской академии политических перспектив, политический эксперт Михаил Железняк отмечает, что позиции Зеленского изначально были слишком высоки. И вполне логично, что он их теряет.

"Теряют все. Но особенно режет глаз падение рейтинга президента. Хоть это объяснимо: чем рейтинг был выше, тем заметнее потеря, – поясняет Железняк. – При этом мы не можем оценить скорость падения: ведь такого высокого рейтинга, как был у Зеленского, не демонстрировал в Украине еще никто. Мы ничего подобного не видели. Но объективно здесь стоит подчеркнуть, что самое слабое место президента – это его команда".

Также эксперт считает довольно обобщенным вопрос: "В какой мере вы доверяете президенту?".

"Доверяют в чем? Вопросы Донбасса – это одно доверие. Вопрос коммунальных тарифов, внешнеполитических отношений, реформ – другое… К тому же в опросе, проведенном с 13 по 17 февраля, не было новых лиц, которые играют уже заметную роль в украинских политических играх", – подчеркивает Железняк.

Политэксперт считает, что ради поднятия (удержания) рейтинга власть может пойти на следующие шаги

1. На фальсификации и махинации на местных выборах (например, на давление админресурса или на выдвижение технических кандидатов).

2. Запуск новых политических проектов, которые потом будут поддерживать СН (а-ля "Голос" для Порошенко).

3. На временное понижение тарифов или повышение пенсий.

"9% за месяц – это серьезно"

Украинским президентам не привыкать к откату рейтинга после избрания, уверен политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров.

"Невозможность мгновенных преобразований и "черные лебеди", периодически взлетающие над Банковой, ограничения во внутренней и внешней ресурсной базе, "проделки" команды – все это неумолимо сжимает электоральные запасы человека с гетманским скипетром, – подчеркивает политконсультант. – Другое дело, какими темпами идет снижение общественного доверия. И 9% за месяц – это серьезно, даже в условиях абсолютной усталости украинского избирателя от политики и ее отдельных проявлений".

Судя по датам, отмечает Бодров, полевой этап опроса проходил еще до "новосанжарского кейса".

"То есть, нужно полагать, что основными факторами, повлекшими снижение рейтинга, зафиксированного этим опросом, являются проколы представителей команды президента в правительстве и ВР. А значит, что и ответ будет находиться в этом поле, – считает эксперт. – Скорее всего, состоится ряд отставок (упорные слухи о которых ходят уже давно). Будут и новые "показательные порки" чиновников по направлениям, вызывающим самые болезненные реакции в обществе. Это социально-гуманитарная сфера и ЖКХ. Увидим и массовую поддержку этих кадровых решений в СМИ: сконцентрированный на эту повестку новостной ряд, экспертная поддержка, сюжеты с демонстрацией поддержки отставок простыми избирателями. Возможно, будут "приторможены" и голосования в ВР по ряду реформ, которые имеют шанс быть встреченными неоднозначно".

"Все может выйти из-под контроля"

Политический аналитик Александр Солонько уверен: учитывая, что у нас впереди местные выборы, на которых партия власти рассчитывает получить серьезные "квоты" в местном самоуправлении, будут попытки, как минимум, не допустить дальнейшего падения рейтингов. А то и – реанимировать поддержку, вернув ей прежний высокий уровень.

"Проблема в том, что перетекание от СН в значительной мере идет к пророссийским политсилам, как та же ОПЗЖ, – отмечает Солонько. – И то, что в СН это прекрасно понимают, подтверждает тот факт, что сейчас начались "вбросы" касательно ревизии "Закона о языке". Очевидно, что это направлено на коммуникацию как раз таки с пророссийским избирателем, который негативно относится к данному закону".

Но это, считает аналитик, довольно опасная игра, которая может привести к расколу общества.

"Учитывая, как активно работает в Украине против украинского языка, украинской идентичности российская и пророссийская пропаганда, мы получаем конфликтную тему. И заигрывание с ней может иметь непредсказуемые (негативные) последствия, которые потом Зеленский и его команда могут не суметь остановить. Все может выйти из-под контроля, – говорит Солонько. – Мы увидели на фоне ряда коммуникационных кризисов, что очень легко дезориентировать значительную часть украинского общества, вызвав негативные реакции, провоцируя конфликты. Медиаграмотность подавляющего числа населения находится на очень низком уровне. Люди не могут распознавать фейки, манипулирование. Учитывая вышесказанное, я никому из представителей действующей власти не советовал бы поднимать конфликтную языковую тему".

Ранее "Комментарии" писали, что центр Разумкова опубликовал новый результат доверия топ-политикам.

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