"Зеленский на высоте": центр Разумкова опубликовал новый результат доверия топ-политикам

За первое полугодие каденции президента Владимира Зеленского его рейтинг заметно упал, но при этом именно он остается лидером по завоеванному доверию среди украинских граждан. Об этом сообщается в результатах февральского соцопроса Центра А. Разумкова.

Так, еще в сентябре 2019 года Зеленскому доверяли 79% респондентов, а в феврале этот процент упал до 51,5%. Рейтинг недоверия к гаранту в сентябре был всего 13,5%, а сейчас 41%. Однако при этом, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то подавляющее число опрошенных граждан страны поставили бы галочку возле фамилии Зеленского - это 40,1%. С большим отрывом в перспективе президентских выборов выходит Юрий Бойко (партия "Оппозиционная платформа - За жизнь) - 15,3%, за ним следует Петр Порошенко (партия "Европейская солидарность) - 13,5%. В пятерку лидеров, согласно ответам украинцев, попали Юлия Тимошенко (партия "Батькивщина") - 10,2% и Игорь Смешко - 4,2%.

Ожидаемо снизился рейтинг и партии президента "Слуга народа". В сентябре украинцы отдавали предпочтение "слугам" до 50% и только 11% высказывали резко негативную позицию. После ряда громких и неуклюжих скандалов, монобольшинство сохраняет доверие лишь у 34% опрошенных, а негативно его оценивают 47%. То же касается и прочих партий, которые составляли конкуренцию "Слугам народа" на парламентских выборах. "Европейская солидарность" вместо 58,5% в сентябре имеет 70% негативных оценок в работе, "Оппозиционная платформа - За жизнь" упала в рейтинге доверия с 54% до 65%, партия "Голос" получила негативную характеристику в 56% случаях, в сравнении с 35% в сентябре.

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