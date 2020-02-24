Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 24.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество таблоид "Зеленский на высоте": центр Разумкова опубликовал новый результат доверия топ-политикам
НОВОСТИ Все новости

"Зеленский на высоте": центр Разумкова опубликовал новый результат доверия топ-политикам

Большинство украинцев вновь проголосовали бы за Зеленского в президенты и "Слугу народа" в Верховную Раду

сегодня, 18:26
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Зеленский на высоте": центр Разумкова опубликовал новый результат доверия топ-политикам

За первое полугодие каденции президента Владимира Зеленского его рейтинг заметно упал, но при этом именно он остается лидером по завоеванному доверию среди украинских граждан. Об этом сообщается в результатах февральского соцопроса Центра А. Разумкова.

Так, еще в сентябре 2019 года Зеленскому доверяли 79% респондентов, а в феврале этот процент упал до 51,5%. Рейтинг недоверия к гаранту в сентябре был всего 13,5%, а сейчас 41%.  Однако при этом, если бы выборы президента Украины состоялись  в ближайшее воскресенье, то подавляющее число опрошенных граждан страны поставили бы галочку возле фамилии Зеленского - это 40,1%. С большим отрывом в перспективе президентских выборов выходит Юрий Бойко (партия "Оппозиционная платформа - За жизнь) - 15,3%, за ним следует Петр Порошенко (партия "Европейская солидарность) - 13,5%. В пятерку лидеров, согласно ответам украинцев, попали Юлия Тимошенко (партия "Батькивщина") - 10,2% и Игорь Смешко - 4,2%.

Ожидаемо снизился рейтинг и партии президента "Слуга народа". В сентябре украинцы отдавали предпочтение "слугам" до 50% и только 11% высказывали резко негативную позицию. После ряда громких и неуклюжих скандалов, монобольшинство сохраняет доверие лишь у 34% опрошенных, а негативно его оценивают 47%. То же касается и прочих партий, которые составляли конкуренцию "Слугам народа" на парламентских выборах. "Европейская солидарность" вместо 58,5% в сентябре имеет 70% негативных оценок в работе, "Оппозиционная платформа - За жизнь" упала в рейтинге доверия с 54% до 65%, партия "Голос" получила негативную характеристику в 56% случаях, в сравнении с 35% в сентябре.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандальный Роман Насиров вернется на работу в Государственную фискальную службу.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-diialnosti-vlady-riven-doviry-do-sotsialnykh-instytutiv-ta-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-liutyi-2020r
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...