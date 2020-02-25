Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплат, если не погасят долги перед шахтерами

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о немедленном погашении долгов по выплате заработных плат шахтерам. Об этом стало известно во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли Украины, трансляция которого велась на странице Офиса президента в Facebook.

Так, Зеленский считает, что Украине должно быть стыдно, что за все годы тяжелого труда шахтеры получили такое отношение со стороны государства. Президент отметил, что проблемы угольной отрасли являются максимально критичными и требуют решений еще на вчера. По его словам, долги по выплатам зарплат угольщикам составили уже более 1 млрд грн.

"Поэтому я очень прошу в ближайшие два месяца – март, апрель – закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если не будем это закрывать, если пропустим хоть один день, тогда, мне кажется, что будет справедливым, если все правительство не будет получать заработную плату за эти месяцы", - заявил президент.

Отметим, что публика поддержала слова президента аплодисментами. Кроме того, президент подчеркнул, что импорт пока не находит место в отечественной угольной отрасли. Это, по словам Зеленского, первоочередная задача для профильного министра.



Также Зеленский поднял вопрос коррупции на шахтах и подчеркнул, что термин "смотрящий за шахтой" должен исчезнуть вместе с этими "кураторами". Поэтому, глава государства поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести полный аудит шахт и донести результаты правоохранителям в случае, если будут выявлены коррупционные нарушения.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале февраля Зеленский поручил Кабмину погасить долг по зарплатам шахтеров.

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