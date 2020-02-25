Шахтерские регионы трансформируют: Зеленский рассказал о масштабных планах

Министерство развития общин и территорий разработает Национальную программу справедливой трансформации угольных регионов Украины. Об этом стало известно во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли Украины, трансляция которой велась на странице Офиса президента в Facebook.

О главном принципе этой программы рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

"Ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу - безопасную и с достойной оплатой", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, национальная программа должна решить вопрос доступа детей шахтеров к образованию. А именно, заявил президент, должен быть создан специальный стипендиальный фонд. Также Зеленский поручил провести аудит состояния всех школ в шахтерских городках. Отметим, что эта программа также призвана защитить пожилых людей: обеспечить досрочные пенсии и развитие инфраструктуры и сервиса в шахтерских городах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский пригрозил оставить Кабинет министров без зарплат, если не будут погашены долги перед шахтерами.

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