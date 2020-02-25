Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.02.2020

BTC/USD

9598.50

ETH/USD

261.95

LTC/USD

74.96

НБУ 25.02.2020

USD/UAH

24.57

EUR/UAH

26.67

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Шахтерские регионы трансформируют: Зеленский рассказал о масштабных планах
НОВОСТИ Все новости

Шахтерские регионы трансформируют: Зеленский рассказал о масштабных планах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о Национальной программе справедливой трансформации угольных регионов

сегодня, 13:52
Автор:

• Таисия Ерохина

Шахтерские регионы трансформируют: Зеленский рассказал о масштабных планах

Министерство развития общин и территорий разработает Национальную программу справедливой трансформации угольных регионов Украины. Об этом стало известно во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли Украины, трансляция которой велась на странице Офиса президента в Facebook.

О главном принципе этой программы рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

"Ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу - безопасную и с достойной оплатой", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, национальная программа должна решить вопрос доступа детей шахтеров к образованию. А именно, заявил президент, должен быть создан специальный стипендиальный фонд. Также Зеленский поручил провести аудит состояния всех школ в шахтерских городках. Отметим, что эта программа также призвана защитить пожилых людей: обеспечить досрочные пенсии и развитие инфраструктуры и сервиса в шахтерских городах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский пригрозил оставить Кабинет министров без зарплат, если не будут погашены долги перед шахтерами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...