В СНБО сказали, сколько жителей ОРДЛО получили российские паспорта

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что достаточно много жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей получили паспорта граждан России. Об этом он сказал в интервью "Лиге".



"Мы внимательно следим за количеством паспортов, которые выдаются Российской Федерацией. Это не первый пример… Мы считаем, что их довольно много. На сегодня это порядка 156 000 паспортов… У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта", - пояснил секретарь СНБО.



Данилов отметил, что Россия шантажирует местных жителей.



"Они шантажируют людей, которые работают на территории Донецкой и Луганской областей. Платят зарплату и говорят: "Если вы не получите паспорта, мы вам не будем платить деньги". Это сплошной шантаж со стороны РФ", - добавил он.



При этом, по словам секретаря СНБО, Украина не может физически повлиять на процесс выдачи российских паспортов на оккупированной территории Донбасса.



Как сообщал сайт "Комментарии", 21 февраля стало известно, что Россия готовит очередное упрощение получения гражданства для граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана. Для граждан этих стран отменят требование об обязательном 5-летнем сроке пребывания на территории РФ для получения российского гражданства.



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