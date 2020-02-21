Россия еще больше упросила получение гражданства для украинцев

Россия готовит очередное упрощение раздачи своих паспортов гражданам Украины. Соответствующий законопроект подготовило правительство РФ. Об этом сообщал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова пишет “Интерфакс”.

По словам, в новом законопроекте от граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана не будет требоваться пятилетнего срока пребывания. Кроме того, им не нужно будет доказывать материальное положение.

Также сообщается, что будет изменена норма, согласно которой иностранец может претендовать на российское гражданство в упрощенной форме после трех лет брака с россиянином/россиянкой. Данный срок будет сокращен до одного года.

Как сообщало издание "Комментарии", ранее госдума России приняла законопроект о возможности отмены собеседования дляграждан Украины и Беларуси при получении ими статуса "носителя русского языка".

По закону теперь украинцы, белорусы, которые свободно владеют русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования.

Теперь сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал введение в Украине двойного гражданства.

МИД по поручению Зеленского сейчас работает над созданием соответствующего законопроекта. Задача - разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, которые живут в других странах. Также поручено создать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.







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