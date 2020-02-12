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Россия упростила получение гражданства украинцам

Украинцам и белорусам теперь не придется проходить собеседование, достаточно будет знать русский язык. Таким образом Россия решила упростить процедуру получения гражданства для граждан этих стран

сегодня, 12:50
Автор:

• Наталья Шевченко

Россия упростила получение гражданства украинцам

Госдума России сегодня приняла законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса "носителя русского языка", пишет “ТАСС”.

Этот статус даст возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.

По закону теперь украинцы, белорусы, которые свободно владеют русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования.

Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

Этот закон упростит процедуру получения гражданства для 172 тысяч граждан Украины и 32 тысяч граждан Беларуси, которые постоянно проживают в России и уже имеют вид на жительство.

Как сообщало издание "Комментарии", в МВД миграции РФ рассказали о том, скольким украинцам – жителям оккупированного Донбасса - они выдали российские паспорта в 2019 году. Согласно последним статистическим данным, новые документы получили 227 тысяч человек.

Незаконное получение гражданства происходит в Ростове-на-Дону, где открыто целое подразделение для работы с украинцами. Стоит отметить, что официальная информация о новоиспеченных россиянах то и дело разнится: по состоянию на 1 января МВД РФ рапортовало о том, что их паспорта в минувшем году получили 196 тысяч украинцев.


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Источник: https://tass.ru/obschestvo/7742569
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