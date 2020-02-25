Закон о децентрализации: эксперты рассказали, чего стоит ожидать от публичных обсуждений





В Киеве стартовали публичные обсуждения ранее дважды отозванного из парламента закона о децентрализации, с изменениями в Конституцию. Обсуждения проходят при участии органов государственной власти, экспертов и представителей общественности. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнение касательно возможных перемен и намерения властей принять этих до местных выборов.



Отметим, что конституционные изменения касательно децентрализации, По мнению представителей партии "Слуга народа", можно провести до местных выборов – принять в первом чтении на текущей сессии, а во втором и окончательно – в начале четвертой сессии, 2-4 сентября.

Изменения в сфере децентрализации давно назрели

Аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency Андрей Попов считает, что изменения в сфере децентрализации давно назрели.

"Население Украины с 1991 года заметно сократилось, возникла проблема Крыма и Донбасса, Ассоциация с ЕС и прочее, – отмечает аналитик. – Важно, чтобы во время реформы понятия не подменялись; децентрализация не превращалась в централизацию, а укрупнение – в принудительное поглощение. Особенно это касается прав префектов, которые имели необоснованно широкие полномочия в предыдущей версии законопроекта".

Также Попов считает необходимым реальное вовлечение людей из регионов в процессы обещанного народовластия. Для этого требуются механизмы прямой демократии – референдумы, которых пока никто не планирует.

"Есть требования Европейской хартии местного самоуправления, где многие нюансы уже прописаны – изобретать "велосипед" не надо, – уверен эксперт. – Игнорирование этого опыта, среди прочего, и стало причиной критики предыдущих "децентрализационных инициатив" Офиса президента Украины со стороны ЕС, посольств Германии, Швеции и Канады, местных советов. Когда еще 55 мэров городов делали единое обращение к президенту? Это явный признак, что что-то пошло не так... Власть спешит под местные выборы, и это, на самом деле, хорошо. И без того почти 30 лет "мусолим" этот вопрос. Пора его решать. Но и турборежим тут не выход. В принятие закона на этой сессии не верю – документа как такого нет, старый вариант президент отозвал, а новый не согласовали. Плюс, Верховная Рада надолго увязла в земельном вопросе. Думаю, раньше осени мы окончания реформы не увидим".

Андрей Попов подчеркивает, что необходим баланс мнений, коммуникация с обществом и местными органами власти, а также здравый смысл.

"Иначе, – прогнозирует аналитик, – возможен местный бунт по всей стране. Случившееся в Новых Санжарах (протесты против приезда эвакуированных из Китая украинцев, – ред.) показало, что ситуация на местах взрывоопасна из-за огромного количества накопившихся проблем".

Предстоят длительные переговоры

Политолог Максим Джигун подчеркивает, что децентрализация – длительный и сложный процесс, требующий серьезной подготовки и консультаций со всеми заинтересованными сторонами. И в этом смысле монобольшинство сейчас все делает правильно. Хоть следовало с подобных консультаций начать еще раньше.

"Что касается сути законопроекта Зеленского, то в нем было немало неоднозначных нюансов, которые уменьшали возможность принятия закона о децентрализации. И если их не исправить, могут быть проблемы", – уверен Джигун.

Первым и, пожалуй, самым серьезным камнем преткновения этого проекта является введение института префекта.

"В случае создания действительно независимого института префектуры в Украине, власть имеет реальный шанс побороть ту часть криминализированной местной элиты, которая уже давно срослась с местными властями и беспрепятственно решает собственные вопросы, – отмечает политолог. – Если же этой независимости не будет (а такие подозрения есть), президент значительно нарастит свою жесткую властную вертикаль, фактически становясь главой страны с прямым доступом к деятельности органов местного самоуправления. Именно эта угроза и побудила наших европейских партнеров раскритиковать этот законопроект".

Второй проблемной частью президентского законопроекта является, по мнению эксперта, отказ от названий и количества областей в Украине.

"Это ставит под угрозу территориальную целостность Украины и может привести к разрастанию сепаратистских движений в стране, – поясняет Джигун. – Более того, в случае принятия законопроекта в существующем сейчас виде, парламент развязывает руки большинства относительно ручного управления областями Украины".

И третий момент – диспропорция влияния и финансовой независимости округов, которая обязательно возникнет в случае принятия этого законопроекта.

"Ведь укрупнения территориальных единиц, согласно этому законопроекту, относит к одним округам – города и промышленные центры, которые имеют доходы и финансовую стабильность. А в другие войдут села и дотационные городки", – говорит политолог.

Влияние местных выборов

Политический эксперт Евгений Магда признался: "Откровенно говоря, меня тревожит стремление правящей партии внести изменения в Конституцию по принципу "Хватай мешки – вокзал отходит". Напомню, что процесс создания ОТГ в Украине еще не завершен, а изменения в Конституцию, как представляется, связаны с созданием условий для проведения осенью 2020 года местных выборов в ОРДЛО".

По мнению политэксперта, представители "Слуги народа" не понимают, или делают вид, что не понимают, символизм проведения выборов в ОРДЛО. И не осознают, что во время выборов любого уровня украинский флаг должен висеть над каждым избирательным участком в Украине.

"Отрадно отметить, что существующие угрозы все же понимают многие представители местной власти, а стремление "переломить через" колено сопротивляющихся сегодня для "Слуги народа" – опасная иллюзия", – резюмирует Магда.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации. Данное решение было принято во время совещания Зеленского с главой и заместителями фракции партии "Слуга народа". "На встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации... Развитие местного самоуправления должен сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан", - говорится в сообщении.

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