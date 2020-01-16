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Зеленский после встречи со «слугами» передумал менять Конституцию ради децентрализации

Зеленский и нардепы пришли к выводу, что внесение изменений в Конституцию требует детального обсуждения

сегодня, 13:46
Автор:

• Мария Чиренко

Президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Данное решение было принято во время совещания Зеленского с главой и заместителями  фракции партии "Слуга народа".

"На встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации... Развитие местного самоуправления должен сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан", - говорится в сообщении.

Зеленский и нардепы пришли к выводу, что внесение изменений в Конституцию в соответствии с реформой децентрализации требует детального обсуждения, в котором должны принять участие представители всех сторон.

По результатам встречи Зеленский принял решение отозвать из Верховной Рады соответствующий законопроект №2598 для доработки.

Как сообщал сайт "Комментарии", в декабре 2019 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти).

Эксперты рассказали о "плюсах" и "минусах" данного законопроекта.


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Источник: https://president.gov.ua/news/prezident-obgovoriv-z-narodnimi-deputatami-pitannya-reformi-59297
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