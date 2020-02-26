«Шахтерские указы» Зеленского: эксперты оценили планы погасить зарплатные долги, убрать «смотрящих» за шахтами и улучшить жизнь в угольных регионах

Президент Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании шахтеров озвучил ряд инициатив. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения о реалистичности заявлений главы государства.

Президент, в частности, призвал в течение двух месяцев закрыть долги по зарплатам угольщикам (сейчас сумма долга составляет более 1 миллиарда гривен), провести полный финансовый кадровый аудит угольных предприятий (передав результаты в правоохранительные органы), покончить с институтом "смотрящих" за шахтами, а также анонсировал создание национальной программы справедливой трансформации угольных регионов. Вот что думают по этому поводу опрошенные порталом "Комментарии" эксперты.

"В госбюджете средств на погашение задолженности не предусмотрено"

Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по госуправлению, кандидат технических наук, профессор Геннадий Рябцев напоминает об энергетической стратегии Украины на период до 2035 года (одобренной Кабмином в августе 2017 года). В частности, она предусмотривает ряд мер, которые необходимо было принять центральным органам исполнительной власти, чтобы предотвратить обострение проблем в угольной отрасли.

"Первый этап реализации данной стратегии, который должен был завершиться к 2020 году, предусматривал создание условий для решения накопившихся проблем, которые приобрели общий характер, – отмечает профессор. – Тем самым подчеркивалось, что их решение требует комплексного подхода. Несмотря на сформулированные проблемы (в угольном секторе – неоптимальная структура добывающий предприятий госсектора, неудовлетворительные показатели их деятельности, наличие регулирования и дотирования деятельности этих предприятий, невозможность удовлетворить в полном объеме потребности в энергетическом угля) и установление перечня мер, направленных на их решение, план действий выполнен не был".

Причина этого, по мнению Рябцева, кроется в низкой исполнительной дисциплине органов власти, ответственных за реализацию стратегических целей государства в угольной отрасли.

"Не была проведена реорганизация угледобывающих шахт госсектора, не произошло их подчинение единому юрлицу. Перспективные госшахты не были подготовлены к приватизации, а убыточные не были законсервированы или ликвидированы, – перечисляет эксперт. – Не был ликвидирован и государственный оптовый покупатель угля. Не организована биржевая торговля угольной продукцией. Хотя стратегий предусматривалась разработка планов смягчения последствий закрытия шахт для каждого конкретного случая, мировой опыт сокращения социальных последствий таких действий использован не был".

Многочисленные проекты закона Украины о рынке угольной продукции и концепция реструктуризации угольной промышленности не вышли даже за пределы профильного министерства, подчеркивает Рябцев.

"Правительства (и прошлое, и нынешнее) упорно игнорировали увеличение задолженности по выплате зарплаты шахтерам, накопление долгов госпредприятий угольной отрасли, а также сохранение теневых схем торговли угольной продукцией, – продолжает кандидат технических наук. – Вместо того, чтобы решать проблемы, каждое новое правительство откладывало их на потом. Эти действия на фоне неблагоприятной для отечественной угольной отрасли внешней конъюнктуры привели к обострению вышеназванных проблем, которые президент Зеленский в настоящее время пытается решить в свойственной ему манере. Вместо обстоятельного анализа причин невыполнения (в том числе и его) предыдущих распоряжений, он раздает новые, выполнять которые, по моему мнению, никто не собирается. Такой вывод можно сделать, исходя из риторики руководителей профильного министерства, неоднократно заявлявших, что угольная отрасль Украине не нужна, а сыновья шахтеров не должны идти по стопам своих отцов".

Несмотря на высокие зарплаты членов Кабмина, даже их не хватит, чтобы погасить задолженность перед горняками, которые образовались, в том числе, из-за бездеятельности правительства. В госбюджете средств на погашение задолженности не предусмотрено, отмечает Рябцев.

"В Украине есть лидер готовый искать пути выхода из сложившейся ситуации"

Угольная промышленность, как и экономика страны в целом, доведены до абсолютно удручающего состояния. Именно поэтому проблемы отрасли регулярно выходят на национальный уровень и становятся дополнительным дестабилизирующим фактором в и так сложной для страны обстановке, уверен эксперт Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук.

"Личное участие президента в решении накопившихся проблем свидетельствует о том, что в Украине есть лидер готовый искать пути выхода из сложившейся ситуации и брать ответственность на себя, – считает экономист. – Но это одновременно свидетельствует, что у нас сегодня откровенно слабое правительство, не способное самостоятельно предложить концепцию реформирования отрасли – и возлагающее этот вопрос на первое лицо государства".

Отрасль же давно требует кардинального реформирования и принципиально других управленческих подходов со стороны тех, кто её возглавляет, отмечает Гарбарук. Необходима принципиально другая концепция ее деятельности в условиях падающей экономики Украины.

"Закрыть долги угольщикам, ограничить импорт угля и электроэнергии, создать для угольщиков гарантированный рынок сбыта – это даже не тактический уровень решения проблемы. Это операционные решения, способные погасить напряженную обстановку в отрасли – но, только сегодня! – уверен эксперт. – Стратегическим подходом можно было бы считать разработку на государственном уровне национального проекта реструктуризации украинской угольной промышленности. Именно так, как это в свое время сделала премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер: предложив обществу концепцию сокращения угледобычи с последующим отказом от нее. И это в стране, которая в начале ХХ века занимала порядка 22% мирового рынка добычи угля, а в 2015-м закрыла свою последнюю шахту".

В условиях Украины экономист считает стратегическим подходом – привлечение в отрасль новых технологий, обновление всего перечня задействованного оборудования и, соответственно, комплекса необходимых инвестиций. Прежде всего – национальных инвестиций.

"Речь об украинских инвесторах, которые будут задействовать свой капитал внутри нашего государства, и не станут затем выводить его за рубеж в виде полученной прибыли, – поясняет Гарбарук. – О тех, кто будет развивать существующие национальные предприятия, работать на благо нашей страны и создавать новые рабочие места. И только затем должен рассматриваться вопрос привлечения иностранных инвестиций (и то исключительно в создание абсолютно новых предприятий – "с нуля"). А финальным блоком в этом стратегическом подходе к реформированию отрасли должны стать инвестиции со стороны государства Украина".

Эксперт подчеркивает, что следует не просто выделять из нашего скудного бюджета средства на закрытие очередных задолженностей по зарплате и решения накопившихся проблем.

"Мы должны разработать комплекс государственных дотаций для тех предприятий, которые способны к качественным изменениям и получению нужного результата, – говорит Гарбарук. – Стране и отрасли необходим профессиональный подход во всем, а не дилетантство сегодняшней правительственной команды".

"Национальная трансформация угольных регионов – политический блеф"

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль отмечает, что именно под стук шахтерских касок происходил развал "великого и могучего" Советского Союза в 90-х.

"Ситуация с тех пор кардинально не изменилась, – считает эксперт. – Шахтеры – этакий "демократизатор в кубе", который может смести все, начиная от правительства заканчивая государственным устоем… Надо признать, что проблема с угольными шахтами есть. В большинстве случаев добыча – убыточна для государства. Но пойти путем Маргарет Тэтчер – кишка тонка. Да и что делать с десятками поселков и городков, которые живут только за счет шахт (не важно – убыточна добыча угля или нет)? Решение проблемы имеет свою цену. В масштабах государства это миллиарды гривен. Где их взять – вопрос риторический".

"Вишенкой на торте" Коваль называет то, что из около 150 украинских шахт по добыче угля 69 не работают из-за российской агрессии.

"Из 35 шахт, которые находятся на подконтрольной территории, реально работают только 24, – продолжает аналитик. – И вопрос по поводу антрацита мы при этом не затрагиваем. Так что власти надо снять "розовые очки". Пора начинать решать проблемы, коих – тьма. А начинать с чего-то надо. Ну, а слова президента о "национальной трансформации угольных регионов" – политический блеф. Тем более, что в правительстве Гончарука, просто не понимают всю глубину проблемы".

Ранее "Комментарии" писали, что президент пригрозил оставить Кабмин без зарплат, если не погасят долги перед шахтерами. Также Зеленский анонсировал, что шахтерские регионы трансформируют.

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