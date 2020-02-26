В центре Киев нашли с простреленной головой бизнесмена Леонида Вульфа

Известного предпринимателя из Кривого Рога Леонида Вульфа 25 февраля нашли застреленным в Киеве. Об этом рассказал начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа и пресс-секретарь Печерского управления полиции Оксана Тищенко в комментарии hromadske.



"Да, нашли его мертвым вчера. Это самоубийство".



В Печерском управлении полиции отметили, что накануне вечером родственники бизнесмена нашли его мертвым в квартире и вызвали полицию. В коридоре обнаружили окровавленное тело Вульфа с простреленной головой. В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион". Тут же нашли и одну стрелянную гильзу.

Тело направили на экспертизу для установления окончательной причины смерти. Также на месте изъяли предмет, похожий на оружие, который также направили на экспертизу.



Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".



В прокуратуре отметили, что версия самоубийства является приоритетной.

Как сообщало издание "Комментарии", в доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары был застрелен предприниматель СергейСтарицкий. Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии.



Смертельный выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на Кожару.





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