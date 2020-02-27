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Высший антикоррупционный суд впервые осудил бывшего депутата

Бывший нардеп признал вину

сегодня, 14:01
Автор:

• Мария Чиренко

Высший антикоррупционный суд впервые осудил бывшего депутата

Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор в отношении бывшего народного депутата по факту представление недостоверных сведений в декларации о доходах. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Следствием установлено, что народный избранник в ежегодных декларациях за 2015-2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, дорогостоящую недвижимость, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 26 февраля 2020 года бывший нардеп подписал соглашение о признании виновности.

В результате, Высший антикоррупционный суд утвердил данное соглашение и признал экс-нардепа виновным по ст. 366-1 УК Украины. Бывшему парламентарию запрещено занимать госдолжности в течение года. Также он должен заплатить штраф в сумме 51 тыс. грн.

Стоит отметить, что САП не указала имя экс-нардепа. По данным "РБК-Украина", речь идет о Геннадие Бобове, который был избран в ВР по одномандатному избирательному округу №196 в Черкасской области и вошел в состав фракции "Видродження".

Как сообщал сайт "Комментарии", 13 февраля Высший антикоррупционный суд снизил залог для главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна в два раза.


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