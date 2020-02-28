Украинское вещание на Донбасс: эксперты оценили целесообразность нового телеканала

Украинские власти запланировали запуск телевещания на временно оккупированную часть Донбасса на 1 марта. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями касательно этой идеи.

Отметим, что телеканал иновещания UATV, на базе которого планируется запустить новый канал для оккупированных территорий, не обращался в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за получением разрешительных документов.

Политический эксперт Андрей Еременко обращает внимание, что разговоры о необходимости запуска такого канала велись фактически с 2014 года, с начала оккупации.

"Но приоритетом прошлой власти была скорее международная политика, чтобы "разруливать" ситуацию там, – поясняет эксперт. – Вопрос запуска канала, равно как информационной составляющей вообще откладывался. Можно сказать, что прошлая власть осознавала необходимость, но не приоритетность такого вида общения с жителями временно неподконтрольной территории. Новая же власть, поскольку сама вышла из информационной среды, поставила именно информационные аспекты на более высокий приоритет. Потому всё сдвинулось с места куда быстрее".

Еременко подчеркивает: судя по резкой, болезненной реакции на эту инициативу со стороны РФ и подконтрольных ей оккупационных властей, мы видим правильные и давно назревшие действия со стороны официального Киева.

"Ради запуска телеканала Украина пожертвовала иновещанием"

Медиаэксперт Отар Довженко считает ситуацию с этим каналом очень странной и даже подозрительной.

"Фактически единственное, что о нём известно – это название (можно прочитать двумя различными способами – как "Дім" и как "Дом"). А также то, что к его запуску были причастны люди с телеканала "112", занимающиеся нескрываемой пророссийской пропагандой, – отмечает Довженко. – Еще более странно то, что министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который должен если не управлять процессом запуска, то контролировать его, признался в интервью "Общественному", что не знал или не обращал внимания на привлечение людей с "112". Иначе говоря, этим процессом руководил на самом деле не он".

Медиаэксперт подчеркивает, что старт долгожданной и давно обещанной, в частности Зеленским и "Слугой народа", украинской (контр) пропаганды происходит при содействии представительства Кремля в Украине – медиакоманды Медведчука.

"Какие ценности, какие месседжи будет транслировать этот канал, в чём станет убеждать жителей оккупированных территорий, почему для того, чтобы это организовать, лучше всего подходят именно российские пропагандисты – нет ответа", – отмечает Довженко.

Он напоминает, что от участия в проекте отказалась Елена Трибушная, которая должна была руководить новостями на новом канале.

"Ее объяснения причин не вполне понятны. Но есть явные намеки именно на то, что ценности людей, которые будут управлять новым каналом, – не проукраинские, – говорит эксперт. – Может, это задумка такая – сымитировать пророссийский канал (которых у нас и без того хватает), а затем постепенно добавлять проукраинские нотки?"

Отар Довженко подчеркивает, что (контр) пропаганда – вопрос безопасности и обороны, ее организация может и должна быть не вполне гласной и прозрачной.

"Хотя перед выборами Зеленский убеждал (в том же ключе, что и "надо просто прекратить стрелять"), что достаточно запустить русскоязычный (почему-то считается, что именно язык важен) канал для оккупированных территорий, и все местные жители нам поверят, – напоминает эксперт. – Но ради запуска этого канала Украина пожертвовала иновещанием, которое, хотя и не было слишком эффективным, но всё же – было и имело какую-то свою аудиторию. Как минимум положительный коммуникационный эффект от запуска канала должен перекрыть потери (не говоря уже о расходах, ведь делается это на бюджетные средства). Было бы спокойнее, если бы хотя бы неравнодушной медийной общественности объяснили, что происходит".

"Жители Донбасса мыслят рационально"

Глава "Института региональной политики", соучредитель Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес считает идею создание подобного канала не просто правильной, но и очень запоздавшей. А также подчеркивает, что ключевое – это реализация.

"Мы до сих пор не знаем, как это будет выглядеть. А некоторые кадровые назначения изначально были спорными, – отмечает эксперт. – Такой канал нужен было в еще 2014 году, максимум в 2016-м. Об этом говорили многие из переселенцев, относящихся к экспертном сообществу. Но мы все знаем, с какой задержкой была создана коммуникационная стратегия по отношению к ОРДЛО. К тому же, эффективность ее крайне сомнительна. Как и идея, что можно общаться с жителям ОРДЛО и не общаться с руководством квазиреспублик".

За почти шесть лет с начала конфликта на неподконтрольной части Донбасса и в оккупированном россиянами Крыму уже новые власти пустили мощные корни, поясняет Менендес. Там создан новый политический контекст. И донести что-то посредством канала будет крайне сложно.

"К тому же, – продолжает эксперт, – Интернет никто не запрещал. И если кто-то хочет следить за украинскими новостями, может это делать без проблем. Плюс – десятки тысяч человек ежедневно пересекают линию разграничения в обеих направлениях".

С этими людьми, уверен Менендес, можно и нужно коммуницировать напрямую. Но государство этого не делает, потому что не может ничего предложить.

"Как человек с Донбасса, я знаю, что наши земляки мыслят рационально. Люди устали от сладких обещаний, им нужны конкретные дела. А именно – улучшение отношения к жителям Донбасса, перспективы для региона. Если заявили, что будут делать хотя бы с подконтрольной территории витрину, то нужно это и делать, – подчеркивает Менендес. – Учитывая вышеизложенное, я скептически отношусь к запуску канала "для Донбасса". Тем более, что к его созданию не привлеки экспертов по Донбассу, лидеров мнений, которые занимают умеренную конструктивную позицию. Как не привлекли их и к разработке общей коммуникационной стратегии. А это – симптоматично".

Как сообщал портал "Комментарии", Украина намерена наладить передачу телевизионного сигнала на оккупированные территории Донбасса. Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

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