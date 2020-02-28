Публицист: Медведчук загнал «слуг» на стратегически невыгодную позицию «врагов народа»

Партия "Слуга народа" за месяц потеряла 9 %, свалившись с 45,4 % в январе до 36,4 % в феврале, пишет в своей колонке на сайте "Корреспондент" киевский публицист Дмитрий Скворцов, анализируя результаты социологического опроса Центра Разумкова.

Так, Скворцов напоминает, что сначала по рейтингу "слуг" ударили скандалы "Яременко со своими "проститутками в смартфоне" и всплывшее дело "насильника несовершеннолетней Иванисова". По словам Скворцова, скандалы подтолкнули украинцев к подозрению, что под шумок "обновления" Зеленский привел во власть, "мягко говоря, не совсем порядочных людей". Однако усугубил положение земельный вопрос, подчеркнул Скворцов.

"Оппозиция не допустила "блицкрига", когда "слуги" хотели принять закон о земле "в турборежиме", подала около 4000 поправок и заставила рассматривать каждую в зале Верховной Рады", - охарактеризовал ситуацию публицист.

Скворцов пишет, что "вот теперь мы видим картину, как "слуги народа" на несколько месяцев "зависли" в роли "врагов народа", а сделать с этим они ничего не могут, потому что "турборежим" заблокировали депутаты от оппозиции". По словам Скворцова, сработал стратегический замысел Виктора Медведчука – заманить "слуг народа" в невыигрышное положение и оставить там на несколько месяцев под шквалом критики.

"Если замысел Медведчука заключался в том, чтобы заманить "зеленых" на стратегически невыгодную позицию и оставить там на несколько месяцев "под огнем" критики, то он сработал. Вот почему многие "слуги" криком кричат на ТВ, что именно ОПЗЖ не дает принять закон о распродаже земли", - пояснил журналист.

По словам Скворцова, партия Медведчука стала главным оппозиционером власти, поэтому и растет рейтинг "Оппозиционной платформы".

"И рейтинг "Оппозиционной платформы" демонстрирует, почему так важна ниша главного оппонента действующей власти. Партия Медведчука сегодня вторая по популярности сила в стране, нарастившая результат за месяц с 13,8 % до 15,3 %", - констатировал публицист.



Ранее "Комментарии" сообщали, что 62% украинцев не поддерживают открытие рынка земли в Украине.

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