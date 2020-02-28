В Раде согласовали закон о всеукраинском референдуме

На заседании рабочей группы Верховной Рады согласован текст законопроекта "О всеукраинском референдуме". Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.



"По результатам многочисленных заседаний рабочей группы по разработке законопроектов в сфере народовластия, после детального обсуждения и оживленных дискуссий участниками группы принят конечный вариант проекта Закона Украины "О всеукраинском референдуме", - написал первый вице-спикер парламента в своем Facebook.



По его словам, текст законопроекта будет обнародован на сайте уже в ближайшее время и вынесен на общественное обсуждение.



Кроме того, законопроект будет предоставлен для профессиональной экспертизы ведущим международным организациям в сфере демократии.





Как сообщал сайт "Комментарии", эксперты дали оценку финальной версии законопроекта о всеукраинском референдуме. Специалисты рассказали, что следует прописать в законе, чтобы избежать рисков (как в ситуации с Донбассом), а также сделать народовластие реальным, а не фейковым.



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