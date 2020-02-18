Референдум в Украине: эксперты рассказали, к чему стоит готовиться украинцам

Рабочая группа Верховной Рады вышла на финальную версию законопроекта о всеукраинском референдуме. Что в нем следует прописать, чтобы избежать рисков (как в ситуации с Донбассом), а также сделать народовластие реальным, а не фейковым, эксперты рассказали изданию "Комментарии".



Главное правильно сформулировать вопрос

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов уверен: в законопроекте о референдуме главное – формулировка вопроса и ограничение тем, которые могут быть предметом референдума.

"В законе нужно, прежде всего, прописать, по каким критериям будет определяться, какие вопросы являются допустимыми, а какие – нет. Конституция запрещает проводить референдумы по поводу бюджета, налогов и амнистии, – напоминает Попов. – В то же время, в условиях угроз сепаратизма необходимо поставить фильтры для инициатив по введению особых статусов отдельных территорий и принятия решений, которые могут угрожать национальной безопасности и территориальной целостности".

Чем четче будут выписаны ограничения в законе, тем меньше споров и конфликтов получим при его применении, считает эксперт. Также, по его словам, важно расписать полномочия ЦИК и процедуры, по которым будет оцениваться допустимость формулировки вопроса, возможность создания экспертных советов и обжалования решений.

"В любом случае, создание института референдума ­– угроза для власти, – отмечает Попов. – Оппозиция может попытаться вынести на референдум вопросы продажи земли, трудового кодекса или доверия правительству и получить поддержку населения. Поэтому вряд ли мы увидим турборежим в принятии столь чувствительного для власти документа".

Нужные акценты

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий также уверен, что важно очертить четкий перечень вопросов, которые могут выноситься на референдум.

"Этот перечень должен быть полностью исчерпывающим и касаться исключительно местных хозяйственных вопросов, а, также, возможно, права опротестовывания против определенных решений власти, – поясняет Палий. – К примеру, так было в наиболее развитой древней демократии в Афинах, когда народное собрание могло только соглашаться или отвергать, но не формировать решения. Это логично, поскольку большие группы людей априори не способны прийти к единому решению".

Акцент на хозяйственных вопросах должен быть потому, что граждане должны учиться осознавать на себе самих последствия своих решений, считает политэксперт. Ну и, конечно, не должно быть никаких возможностей для использования референдумов для сепаратизма, местной автономии и любых форм раскола общества.

"Вообще, в развитых демократиях референдумы почти не применяются, – подеркивает Палий. – А там, где это происходит, результаты плачевны (как, например, в вопросе Брекзита). Референдум может работать в небольших общинах зрелых и богатых граждан, наученных самоуправлению веками, например в Швейцарии. Во всех остальных случаях этот механизм вреден".

Прошлый опыт

Политолог, эксперт Украинского политики Валентин Гайдай напоминает, то у Украины есть небольшой опыт проведения референдумов.

"Речь идет о референдуме двадцатилетней давности. И никакого отдельного закона тогда не было. Правда, сами итоги того референдума закончились ничем. Так, что нет гарантии того, что в законе будет реальный действующий механизм влияния народа на общественно-политическую ситуацию путем плебисцита", – считает Гайдай.

По мнению эксперта, в законопроекте про референдум важно прописать обязанность для Верховной Рады неукоснительно выполнять любое решение референдума в контексте изменений в Конституцию или любых других нормативно-правовых актов. Либо прописать закон так, чтобы народ посредством прямой демократии мог менять государственное устройство, форму правления и так далее.

"Очень важный вопрос по поводу инициирования референдума и его подготовки, – считает Гайдай. – Ведь если референдум нельзя будет организовать по народной инициативе (путем сбора подписей, создания инициативных групп), а можно – лишь по решению парламента, это будет говорить о непрозрачности этого закона и о нереальности проведения референдума".

Эксперт говорит, что как показывает и скудная украинская, и отдельная заграничная практика проведения референдумов, они используются властями для решения своих проблем – либо для укрепления собственных позиций, либо для борьбы с политическими оппонентами.

"Как пример, можно привести все тот же референдум 2000 года в Украине, когда Кучма хотел укрепить президентскую власть, референдум-2004 в Беларуси, когда Лукашенко хотел обойти конституционную норму, запрещающую баллотироваться три раза подряд, референдум в России 1993 года, который дал Ельцину карт-бланш распустить Верховный совет РФ", – отмечает Гайдай.

Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Алексей Гончарук убежден, что проведение референдума о возможности продажи земли иностранцам позволит увеличить доверие граждан к правительству.

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