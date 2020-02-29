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Грядут кризис и эпидемия: Арахамия сказал, почему хотят частично изменить Кабмин

Арахамия заявил, что Кабмин необходимо превратить в штаб

сегодня, 08:10
Автор:

• Мария Чиренко

Грядут кризис и эпидемия: Арахамия сказал, почему хотят частично изменить Кабмин

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Кабинет министров необходимо переформатировать в связи с возможным экономическим кризисом, который будет вызван эпидемией коронавируса. Об этом он сказал в эфире ТРК "Украина".

"В Кабмине сейчас есть требования, что приближается экономический кризис. Якобы есть признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса. Нужно Кабмин превратить фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, нужно сделать несколько кадровых решений. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным. Кого-то привлечь и кого-то изъять в том числе", - пояснил нардеп.

В то же время Арахамия отказался назвать имена тех, кого могут отправить в отставку, а кого — назначить. Однако он полностью исключил, что вместо Алексея Гончарука премьер-министром будет назначен Сергей Тигипко.

Как сообщал сайт "Комментарии", премьер-министр Алексей Гончарук опроверг информацию о своей вероятной отставке, которая активно освещается в СМИ. Глава правительства также отметил, что встречался с Сергеем Тигипко и другими людьми, так как Кабмину необходимо усиление опытными кадрами.


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