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В аэропорту Киева "завернули" главреда запрещенного российского телеканала

Журналист утверждал, что решение о запрете на въезд приняли украинские власти

сегодня, 14:22
Автор:

• Мария Чиренко

В аэропорту Киева "завернули" главреда запрещенного российского телеканала

Украинские пограничники в аэропорту "Жуляны" 28 февраля не пропустили в страну российского журналиста, главного редактора телеканала RTVI Алексея Пивоварова.

"Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва — вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке. В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине", - написал он в своем Facebook.

При этом, по словам Пивоварова, у него был обратный билет, деньги, приглашение и жилье.

"Никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху. Ребята были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели, и что при исполнении ничего не положено говорить от себя. Мне тоже жаль, друзья", - сказал журналист, добавив, что "любит Украину и переживает".

Напомним, 6 сентября 2018 года в Украине была ограничена ретрансляция канала RTVI из-за нарушения законов "О телевидении и радиовещании" и "О кинематографии". Нацсовет по ТВ зафиксировал в эфире трансляцию фильмов с участием актеров, внесенных в "черный список", а также передач, в которых "разжигается вражда" и оправдывается агрессия РФ против Украины.

Позже запрет на ретрансляцию телеканала RTVI был продлен до 7 марта 2020 года.

Как сообщал сайт "Комментарии", российской актрисе Елене Кориковой запретили въезд в Украину сроком на 10 лет. 


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