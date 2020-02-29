Госбюро расследований отчиталось о расследовании "дел Майдана"

Государственное бюро расследований показало открытое письмо и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой, в котором содержится отчет о результатах расследования уголовных производств по преступлениям во время Революции Достоинства, сообщает пресс-служба ведомства.



В настоящее время ГБР расследует 51 уголовное производство.



Так, 6 февраля следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве в злоупотреблении властью и служебным положением, заведомо незаконном задержании и привлечении митингующих к ответственности, служебном подлоге и препятствовании проведению митингов. Обвинительное заключение по данному производству было направлено в суд 20 февраля.



18 февраля задержан экс-боец спецподразделения "Омега". Ему объявлено о подозрении в превышении служебных полномочий, покушении на убийство "майдановца" и убийстве Героя Небесной Сотни 20 февраля 2014 года.



Госбюро расследований 27 февраля направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева, который обвиняется в вынесении заведомо неправосудных постановлений об аресте участников акции протеста, а также в препятствовании мирным акциям протеста.



Кроме того, в ГБР проводили встречи с представителями Офиса прокурора международного уголовного суда, с семьями Героев Небесной Сотни, потерпевшими и ранеными во время акций протеста, а также с представителями общественных организаций.



Такие отчеты планируется публиковать ежемесячно.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова призвала отменить закон, который предусматривает амнистию для активистов Революции Достоинства, так как это мешает расследованию преступлений, совершенных во время акций протестов.

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