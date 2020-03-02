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Законна ли люстрация, будет решать КСУ

Законна ли люстрация в Украине, Конституционный суд будет решать накануне внеочередного заседания парламента. На нем, в частности, возможны кадровые перестановки.

сегодня, 12:08
Автор:

• Виолетта Комаровская

Законна ли люстрация, будет решать КСУ

Конституционный суд возвращается к закону о люстрации. Заседание назначили на вторник, 3 марта. Об этом стало известно с проекта повестки дня, который появился на сайте КСУ. 

Судебное слушание состоится, как раз, накануне внеочередного парламентского заседания, на котором не исключены и кадровые перестановки в Кабмине. Ранее среди вероятных кандидатов, которые могут занять место премьера Алексея Гончарука, некоторые СМИ называли бизнесмена Сергея Тигипко. В свое время, он успел поработать вице-премьером в правительстве Николая Азарова. Соответственно, его назначение на столь высокий пост могло бы идти в разрез с законом о люстрации. 

Закон о люстрации в Украине приняли после Революции достоинства в 2014-м году. Он запрещает в течении 5-10 лет занимать высокие государственные посты тем, кто работал в команде экс-президента Виктора Януковича. 

47 народных депутатов прошлого созыва считают, что Закон Украины "Об очищении власти" не соответствует Конституции, и подали жалобу в КСУ. В очередной раз к ее рассмотрению судьи Конституционного суда приступят во вторник, 3 марта в 10:00. Пока прийти к консолидированной позиции им не удавалось. 

Напомним, "Комментарии" сообщали о том, что ЕСПЧ признал, что люстрация в Украине нарушила права уволенных чиновников. 




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Источник: http://www.ccu.gov.ua/
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