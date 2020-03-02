Декоммунизация в Украине: эксперты рассказали о подводных камнях возвращения декоммунизированных названий улицам в Харькове





Харьковский городской совет принял решение об очередном переименовании проспекта Петра Григоренко – вновь в честь маршала Жукова (Георгий Жуков – советский полководец, Маршал Советского Союза). Эксперты для издания "Комментарии" оценили эти попытки фактической де-декоммунизации.



Накануне местных выборов

Подобное решение говорит о том, что харьковский горсовет в целом и градоначальник Геннадий Кернес просто готовятся к местным выборам. Так считает заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов.

"Мы видели, что подобные вещи с переименованием были уже и перед досрочными парламентскими выборами, – напоминает политэксперт. – Классический междусобойчик, когда пытаются поднять явку и поддержку в глазах избирателей, которые считают того же Жукова героем и одним из великих полководцев Второй мировой войны. И подобные попытки будут продолжаться".

Комментируя заявление Украинского института национальной памяти (тот назвал подобное решение Харьковского горсовета оскорблением памяти ветеранов Второй мировой войны, незаконным и не способствующим консолидации общества, а также намерен настаивать на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона лиц), Молчанов подчеркнул: "Несмотря на смену руководства, институт нацпамяти сохраняет тот же курс развития и вектор, что и при Вятровиче. Впрочем, как и вся нынешняя власть во многом идет по стопам прошлой. Пока Зеленский не старается пересмотреть гуманитарные позиции, которые ему достались от Порошенко – ни в вопросе истории, ни в вопросе языка, ни в вопросе нацпамяти".

Политизированное решение

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов считает решение о переименовании переименованного проспекта абсолютно политизированным.

"Прошлым летом, накануне внеочередных выборов в Раду, решение касательно возвращения проспекту прежнего названия уже принималось Харьковским горсоветом. Для политических сил, которые имеют там большинство, это было важно в смысле получения дополнительных политических баллов. Вопрос исторической справедливости, как они пытаются это показать, тут и рядом не стоял, – уверен Дымов. – Нас пытаются вернуть во времена, когда местные советы занимались не вопросами благоустройства города, привлечения в него инвестиций, решением коммунальных проблем, а вопросами курса в НАТО, ЕС, темой языка. Все ради консолидации "своего" электората".

Эксперт напоминает, что суды разных инстанций признали решение харьковских депутатов незаконным. Скоро новые выборы и в ход идут старые карты.

"В январе Кернес, после якобы проведенных общественных слушаний (мы прекрасно понимаем, как это все организовывается), дал распоряжение горсовету подготовить новый проект о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова. Все прекрасно понимаю, что суды отменят и это распоряжение. Но суть ведь не в этом. И не в Жукове или Григоренко, которые стали заложниками узких политических интересов и манипуляций. Депутаты просто стараются удержаться в своих креслах".

Дымов не исключает, что в год выборов могут участиться попытки возврата некоторым декоммунизированным топонимическим названиям их прежний наименований. Но это возможно, по мнению эксперта, лишь в случае изменений на уровне закона. Что может привести к очередному расколу в обществе. А потому, уверен руководитель ЦОИТ "Форум", власти лучше не трогать эту тему, очень удобную для тех, кто тянет страну в прошлое.

Избавиться от голоса народа

Политический аналитик Сергей Лозовский напоминает, что когда подписывали Декларацию независимости Украины, нами были задекларированы двуязычие, внеблоковый статус, народное государство – реальный глас народа, от чего со временем начали избавляться.

"Фактически были нарушены принципы, по которым создавалось наше государство, – уверен эксперт. – И реальный вариант, который мог бы объединить страну – это возвращение к здравому смыслу, к тем принципам, на базе которых Украина и обрела независимость".

Лозовский уверен, что рано или поздно городам, площадям, проспектам, улицам вернут прежние названия.

"А те временные течения, навязанные кучкой оголтелых "активистов", которым кажется, что они вечно будут у власти, уйдут в небытие, – продолжает аналитик. – Многие "переименователи" уже лишились своих должностей. Ведь чешутся руки и головы что-то переименовать у тех, кто ничего реально полезного для Украины сделать не может".

В силу того, что Украина представляет собой разные с точки зрение истории, культуры, героики, религии регионы, важен очень тактичный подход ко всем этим темам, уверен Лозовский.

"А любое насилие, насаждение неминуемо приведет к конфликту. Что и случилось в 2014 году, – говорит аналитик. – Спустя 6 лет мы имеем массу погибших, разрушенные связи, фактически уничтоженную экономику. А конфликт возник во многом из-за переименования объектов, сноса памятников, наступления на русский язык. Учитывая, что все это продолжается, да еще и добавилось желание распродать украинскую землю, маршировать в НАТО, вряд ли это стимул для людей с неподконтрольных территорий вернуться. И украинской власти нужно делать правильные выводы. Пока не поздно".

Ранее "Комментарии" писали, что 23 февраля несколько народных депутатов публично поздравили всех мужчин с "их днем", хотя и 23 февраля с 2014 года в Украине официально перестал быть праздничным днем, а День защитников Украины у нас празднуется 14 октября.

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